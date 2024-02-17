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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
17 февраля 2024 21:45
Метки: СССР   актёры   кино   
1959
50

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   актёры   кино   
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5  комментариев
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2k
alex 15 часов назад
Комментарий к фото
Спасибо! Приятно посмотреть. А не вот на то чудо, которое про жить здорово
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3k
Максим Макашев 3 часа назад
Нина Шацкая с сыном, Евгений Цымбал, Леонид Филатов и Александр Адабашьян, 1987 год.
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Автор! Женщина очень похожа на Ирину Мирошниченко. Вы не ошиблись?
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1k
Странник 4 часа назад
Спасибо за фото. Какие же красивые женщины блистали на советском экране
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740
GregVor 12 часов назад
За Николая Николаевича всегда плюс!
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Юганск

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