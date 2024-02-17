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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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31.
Олег Борисов, Олег Басилашвили и Владимир Рецептер в сцене из спектакля «Выпьем за Колумба!», 1971 год.
35.
Борис Щербаков и Владимир Гостюхин на вручении Государственных премий СССР деятелям литературы, искусства и архитектуры, 1985 год.
38.
Михаил Ульянов, Анна Синякина и Станислав Говорухин на съёмках фильма "Ворошиловский стрелок", 1999 год.
44.
Алексей Смирнов, во время съемок комедии «Полосатый рейс
Алексей Смирнов (Кныш) целый месяц заботливо ухаживал за тиграми, чтобы они позволили потянуть себя за хвост.
45.
Алексей Коренев, Людмига Зайцева и Галина Польских на съёмках кинофильма "По семейным обстоятельствам".
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Автор! Женщина очень похожа на Ирину Мирошниченко. Вы не ошиблись?