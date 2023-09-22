Наши любимые актёры фронтовики

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Они сражались за Родину.
Думаете, очередной баян?
Да нет, до 9-го мая ещё далеко.
В этот день десятки TC'ов на сотнях сайтов стараются нарубить зелени, плюсиков, лайков и прочего на столь благодатной теме.
Я о другом подумал.
Большинство наших любимых актёров-фронтовиков стали таковыми уже после войны, в 50-70-е годы.
Это наше счастье, что они выжили.
А ведь сколько погибло потенциальных будущих великих актёров, о которых мы никогда теперь не узнаем?
Из воспоминаний Анатолия Папанова о войне.
Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать.
Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Paфаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал…
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Метки: СССР Советские актёры наше кино
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Они сражались за Родину.
и ты один из них.