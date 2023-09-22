Наши любимые актёры фронтовики

Думаете, очередной баян?

Да нет, до 9-го мая ещё далеко.

В этот день десятки TC'ов на сотнях сайтов стараются нарубить зелени, плюсиков, лайков и прочего на столь благодатной теме.

Я о другом подумал.

Большинство наших любимых актёров-фронтовиков стали таковыми уже после войны, в 50-70-е годы.

Это наше счастье, что они выжили.

А ведь сколько погибло потенциальных будущих великих актёров, о которых мы никогда теперь не узнаем?

Из воспоминаний Анатолия Папанова о войне.