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20 советов, которые могут спасти жизнь вам или кому-то рядом с вами

20 советов, которые могут спасти жизнь вам или кому-то рядом с вами

Автор:
23 мая 2023 16:06
Сообщество : Жизнь
Метки: как себя вести   критический момент   полезные советы   советы   спасение жизни   чрезвычайные ситуации   это надо знать   
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20

В критический момент важно сохранять спокойствие и действовать быстро и чётко. А это гораздо проще сделать, если вы знаете хотя бы элементарные основы и правила реагирования при чрезвычайных ситуациях и просто какие-то алгоритмы верного поведения. Вот несколько разумных советов, которые следует записать и сохранить где-то у себя на подкорке. Хуже не будет.

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То есть «Вот вы, молодой человек в красной куртке, позвоните в скорую, пожалуйста». Если не обратиться конкретно, есть большая вероятность, что никто ничего не сделает — все будут предполагать, что это сделает кто-то ещё.

Большинство женщин не ощущают классические симптомы болей в груди, иррадиирующих в левую руку. Скорее они чувствуют стеснение в груди, очень неприятное ощущение желудочного рефлюкса и надвигающееся чувство обречённости. Сердечный приступ часто описывают как самую сильную боль, которую вы когда-либо испытывали, и женщины не обращаются к врачу, потому что «ну, роды были хуже». Совет женщинам — не игнорировать такие симптомы, как стеснение, давление или покалывание в груди.

Они приучены покидать своих хозяев и обращаться за помощью только в случае крайней необходимости. Вы можете спасти кому-то жизнь.

Дайте воду комнатной температуры и старайтесь сделать так, чтобы охлаждение было постепенным, иначе будет слишком сильный шок для организма.

Лицо: Может ли человек улыбаться? Нет? У него опустился рот или глаза? Да? Руки: Может ли человек поднять обе руки? Нет? Речь: Может ли человек чётко говорить и понимать, что вы говорите? Нет? Самое время звонить в службу экстренной помощи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: как себя вести   критический момент   полезные советы   советы   спасение жизни   чрезвычайные ситуации   это надо знать   
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19  комментариев
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34k
Korolev Час назад
1. Если он (или она) ведёт себя так, что остаётся только втащить, уходи.
2. Когда ешь гречку, не шмыгай носом.
3. Не шути с пограничниками ("хахаха - у меня полный чемодан наркотиков и бомба").
4. Не заходи в лифт и вообще не оставайся наедине с несовершеннолетними.
5. Стреляй в Нось-Нося из ножек...
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14k
kotovski Минуту назад
не какайте в штаны , это воняет
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76
Star Lord 6 минут назад
Никогда не шути над внешностью жены.
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28k
Levyathan 7 минут назад
Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идет строительство
Или подвешен груз.
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30k
Владимир 22 минуты назад
У меня сестра когда тонула это выглядело.. никак. Как будто в воде застыла и кайфует. Я понял, что она тонет, только когда к ней подплыл, а она в меня вцепилась как клещами.
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90
Александра С Полчаса назад
Дельные советы.
Читателям бы только поржать.
Как говорят, а правильно говорят: - Техника Безопасности написана кровью...
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1k
Anal Aggressor 45 минут назад
Маньяку/похитителю на заметку: завести и пригреть беспринципного пса-сообщника
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32
Lion (BY) 2 часа назад
Главный совет: если вы не медик - не вздумайте оказывать медпомощь.
При неблагоприятном исходе вас могут привлечь к уголовной ответственности за смерть пострадавшего.
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2k
Victor 2 часа назад
вот последний совет - самый важный
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