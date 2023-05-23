20 советов, которые могут спасти жизнь вам или кому-то рядом с вами

В критический момент важно сохранять спокойствие и действовать быстро и чётко. А это гораздо проще сделать, если вы знаете хотя бы элементарные основы и правила реагирования при чрезвычайных ситуациях и просто какие-то алгоритмы верного поведения. Вот несколько разумных советов, которые следует записать и сохранить где-то у себя на подкорке. Хуже не будет.
1. Если рвота выглядит как кофейная гуща, это может быть внутреннее кровотечение . Нужно немедленно обратиться в отделение неотложной помощи
2. Если на улице кому-то стало плохо, вы оказываете первую помощь и просите людей рядом вызвать скорую, убедитесь, что дали указание конкретному человеку
То есть «Вот вы, молодой человек в красной куртке, позвоните в скорую, пожалуйста». Если не обратиться конкретно, есть большая вероятность, что никто ничего не сделает — все будут предполагать, что это сделает кто-то ещё.
3. Если он (или она) ударит вас, уходите. Никаких вторых шансов. Просите о помощи, когда она вам нужна
Большинство женщин не ощущают классические симптомы болей в груди, иррадиирующих в левую руку. Скорее они чувствуют стеснение в груди, очень неприятное ощущение желудочного рефлюкса и надвигающееся чувство обречённости. Сердечный приступ часто описывают как самую сильную боль, которую вы когда-либо испытывали, и женщины не обращаются к врачу, потому что «ну, роды были хуже». Совет женщинам — не игнорировать такие симптомы, как стеснение, давление или покалывание в груди.
6. Не садитесь за руль уставшими. Вождение в усталом состоянии так же опасно, как вождение в нетрезвом виде
7. Если к вам вдруг подошла служебная собака (например, собака-поводырь) и явно просит помощи, идите за ней
Они приучены покидать своих хозяев и обращаться за помощью только в случае крайней необходимости. Вы можете спасти кому-то жизнь.
9. Всегда держите несколько дополнительных бутылок с водой в автомобиле на случай непредвиденных обстоятельств
10. Если в квартире необычный рыбный запах, возможно, где-то накрылась проводка, неисправно электрооборудование, начинается или может начаться пожар
11. Никогда не комбинируйте чистящие средства. Например, сочетание отбеливателя и аммиака приводит к образованию газообразного хлорамина, который очень токсичен
12. Удушье происходит беззвучно. Максимум, что задыхающийся человек может сделать, — это подать какой-то сигнал руками (если получится)
13. Та же история с тонущим человеком: это происходит тихо и незаметно. И второе: если кто-то тонет, лучше не нырять за ним, а бросить ему что-то вроде спасательного круга
15. Если кому-то слишком жарко (тепловой удар), не давайте этому человеку холодную воду и не перемещайте его внезапно в холодное место
Дайте воду комнатной температуры и старайтесь сделать так, чтобы охлаждение было постепенным, иначе будет слишком сильный шок для организма.
17. Не пытайтесь играть с бродячими собаками, даже если вы считаете себя большим другом всех животных. Вы не знаете, что у них на уме
18. Важно уметь распознавать признаки инсульта у себя или у кого-то другого, и при этом думать и действовать надо очень быстро
Лицо: Может ли человек улыбаться? Нет? У него опустился рот или глаза? Да? Руки: Может ли человек поднять обе руки? Нет? Речь: Может ли человек чётко говорить и понимать, что вы говорите? Нет? Самое время звонить в службу экстренной помощи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Когда ешь гречку, не шмыгай носом.
3. Не шути с пограничниками ("хахаха - у меня полный чемодан наркотиков и бомба").
4. Не заходи в лифт и вообще не оставайся наедине с несовершеннолетними.
5. Стреляй в Нось-Нося из ножек...
Не пойте, не пляшите
Там, где идет строительство
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