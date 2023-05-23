20 советов, которые могут спасти жизнь вам или кому-то рядом с вами

В критический момент важно сохранять спокойствие и действовать быстро и чётко. А это гораздо проще сделать, если вы знаете хотя бы элементарные основы и правила реагирования при чрезвычайных ситуациях и просто какие-то алгоритмы верного поведения. Вот несколько разумных советов, которые следует записать и сохранить где-то у себя на подкорке. Хуже не будет.