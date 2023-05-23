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Вокалист группы "Звери" устроил пьяный дебош в самарском баре

Вокалист группы "Звери" устроил пьяный дебош в самарском баре

Автор:
23 мая 2023 15:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Звери группа   Самара   алкоголь   бар   видео   дебош   поклонники   рома зверь   
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В Самаре у рок-музыканта должен был состояться концерт. Но Рома Зверь решил начать его немного раньше.

Фронтмен некогда популярной группы "Звери" Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) устроил в самарском баре "8 Бит" на Молодогвардейской улице пьяный дебош. По словам очевидцев, "рок-звезда" заплыла в питейное заведение уже подшофе. Внутри он сцепился с одним из посетителей и требовал, чтобы тот вышел с ним на улицу. В результате разборок, которых так жаждал пробудившийся в Билыке зверь, не произошло. Его увели из бара товарищи.

По рассказал представителей группы "Звери", конфликт начал не Роман, а навязчивые поклонники, которые начали его оскорблять, когда тот отказался с ними сфотографироваться.



Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео. Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме.


Хотим напомнить, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты, когда он не готов фотографироваться, а хочет провести время со своими друзьями

Сегодня у "Зверей" должен состояться концерт в Самаре. И группа в связи с ночным инцидентом пригласила всех поклонников, "кроме невоспитанных ночных оппонентов из бара".

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Метки: Звери группа   Самара   алкоголь   бар   видео   дебош   поклонники   рома зверь   
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22  комментария
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29k
Ваня 2 часа назад
да и хрен с ним!..
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10k
Григорий Бабкин 15 минут назад
Фамилия рагульская. Западно укрожопская. Раздавить таракана.
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312
устал я от вас 18 минут назад
Да какой он нахрен зверь? Так выхухоль помятая..
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179
Cool_Romic Полчаса назад
Он же высказывался против СВО? Почему он выступает.
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2k
Walther 37 минут назад
А такой хороший парень был...
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595
MidMaster 55 минут назад
Чем-то она мне Зелю напоминает
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2k
Сергей Викторович Час назад
А он еще живой, оказывается!
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3k
poбт Час назад
а может наоборот?
он предложил посетителю сфоткаца, а тот спросил "ты кто б*ля чепушила?"
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883
Лютый вам Бетховен Час назад
Ну во-о-от, хоть какие-то о них новости. Лет десять уже ничего о "Зверях" не слышал.
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12k
Shtoppi Час назад
бухает какол рома билык. видимо чует свою отмену в РФ.
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1k
kappaneed Час назад
"Рок-звезда"...)), где-то всплакнул Оззи Осборн))
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15k
Элитный тигр Час назад
Друзей много, бабла немеряно - набрал пойла и бухай в номере...
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
а это кто ?
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4k
MPEG-8 Час назад
Пиарится.
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32
Lion (BY) 2 часа назад
Не умеешь пить - не пей!
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как там говорит Татьяна Юсова, цитируя реплику Елены Соловей из фильма "Раба любви"?
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59k
pynh 2 часа назад
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5k
onebibis 2 часа назад
Над этим "зверем" ещё лет десять назад смеялись, когда он появился с таким погонялом. Дистроф не по чину явно псевдоним выбрал. Я думал, что эти "звери" давно слились. Ан нет, их кто-то слушает ещё.
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932
ruslan d 2 часа назад
И этот заскучал ...
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