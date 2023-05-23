Вокалист группы "Звери" устроил пьяный дебош в самарском баре

По рассказал представителей группы "Звери", конфликт начал не Роман, а навязчивые поклонники, которые начали его оскорблять, когда тот отказался с ними сфотографироваться.

Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео. Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме.





Хотим напомнить, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты, когда он не готов фотографироваться, а хочет провести время со своими друзьями