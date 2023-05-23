Вокалист группы "Звери" устроил пьяный дебош в самарском баре

В Самаре у рок-музыканта должен был состояться концерт. Но Рома Зверь решил начать его немного раньше.
Фронтмен некогда популярной группы "Звери" Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) устроил в самарском баре "8 Бит" на Молодогвардейской улице пьяный дебош. По словам очевидцев, "рок-звезда" заплыла в питейное заведение уже подшофе. Внутри он сцепился с одним из посетителей и требовал, чтобы тот вышел с ним на улицу. В результате разборок, которых так жаждал пробудившийся в Билыке зверь, не произошло. Его увели из бара товарищи.
Источник:
По рассказал представителей группы "Звери", конфликт начал не Роман, а навязчивые поклонники, которые начали его оскорблять, когда тот отказался с ними сфотографироваться.
Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео. Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме.
Хотим напомнить, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты, когда он не готов фотографироваться, а хочет провести время со своими друзьями
Источник:
Сегодня у "Зверей" должен состояться концерт в Самаре. И группа в связи с ночным инцидентом пригласила всех поклонников, "кроме невоспитанных ночных оппонентов из бара".
Источник:
- В Московском зоопарке слоны вынуждены обниматься через забор
- В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами»
- Как выглядит самый загруженный пешеходный переход
- Кольцо для любителей чая с сахаром
- Напряженный момент из жизни утиного семейства
он предложил посетителю сфоткаца, а тот спросил "ты кто б*ля чепушила?"