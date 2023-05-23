Старейший жилой дом Окситании, заставший времена Крестовых походов

В этом нет ничего удивительного. Дело в том, что в эпоху Средневековья налог на землю был очень и очень солидным. Что логично: застройка осуществлялась только в пределах крепостных стен. Нет, за пределы выходи да строй, конечно. Только долго ли ты там проживёшь? Поэтому дома росли в высоту, а не в ширину. Так застройщики экономили на налоговых отчислениях.