Старейший жилой дом Окситании, заставший времена Крестовых походов

Сколько в среднем может простоять дом? Хорошо, если продержится сотню лет. Две – это уже на грани фантастики. А это неказистое на вид строение датировано примерно XIV веком и является одним из старейших во Франции.
«Дом Жанны» расположен по адресу 10, улица Бельвезет, Северак-ле-Шато, Аверон (департамент на юге Франции). Домик напоминает готовую декорацию к какому-нибудь фильму в стиле фэнтези. Некоторые считают его самым старым во всей стране. Но скромные местные жители не хотят на себя брать больше, чем способны унести. Поэтому уточняют: нет, дом самый старый только в регионе Окситания, в состав которого входит Аверон.
Но в любом случае дом застал эпоху Крестовых походов и сохранил в себе дух уникальной архитектуры. Кстати, именно необычной геометрией здание и вызывает к себе интерес: с каждым следующим этажом дом становится шире.
В этом нет ничего удивительного. Дело в том, что в эпоху Средневековья налог на землю был очень и очень солидным. Что логично: застройка осуществлялась только в пределах крепостных стен. Нет, за пределы выходи да строй, конечно. Только долго ли ты там проживёшь? Поэтому дома росли в высоту, а не в ширину. Так застройщики экономили на налоговых отчислениях.
Соответственно, здания выходили не очень эстетически привлекательными. К тому же от нависающих этажей улицы были очень мрачными и затенёнными. Слава свалилась на этот дом неожиданно: он мелькнул на одном свадебном фото. И вызвал такой неподдельный интерес пользователей Сети, что спустя неделю набрал более 1,7 млн лайков!
Сначала к «дому Жанны» потянулись местные, а потом и приезжие. Ведь здесь царит осязаемая мрачноватая атмосфера, в которой, если прислушаться, можно услышать дыхание 23-го и последнего Магистра ордена Тамплиеров. Жак де Моле умер в 1314 году, так что вполне мог побывать где-то в этих краях. Или даже посетить сам дом.
Своё название ставший туристической достопримечательностью дом получил в честь последней владелицы – художницы Жанны. В сводчатом подвале изначально была конюшня, которую владельцы постарались сохранить в максимально реалистичном виде. На втором оборудована кухня с камином, а на третьем находится спальня.
Летом в городке проводятся тематические мероприятия, посвящённые Средневековью. И дом открывают для экскурсий и посещений. Правда, владельцам пришлось провести внешнюю реконструкцию, чтобы сохранить внутреннюю аутентичность. Ведь строение – материальное вместилище духа истории, а оболочку приходится сохранять и поддерживать любыми доступными способами.
Источник:
- За и против общения с бывшими: 16 ситуаций от страдальцев, которые любят заходить в одну реку дважды
- Сладкая месть: парень изящно проучил вредного соседа, который жаловался на шум
- 10 странных и жутких находок, которые люди сделали дома