FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13999 постов • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Несправедливость от матери-природы: 10 животных с самой маленькой продолжительностью жизни

Несправедливость от матери-природы: 10 животных с самой маленькой продолжительностью жизни

Автор:
23 мая 2023 08:51
Сообщество : Животные
Метки: Жизнь   животные   насекомые   природа   продолжительность жизни   птицы   
1508
12

Мир дикой природы полон тайн и неожиданных открытий. Но иногда эти открытия оказываются печальными. Некоторые виды животных кажутся невероятными долгожителями по сравнению со средней продолжительностью жизни человека.

Однако есть и те создания, которые живут невероятно мало по человеческим меркам. Задумывались ли вы от том, сколько живут пчёлы, например? Мы собрали грустный список животных, чья продолжительность жизни неожиданно мала.


Ёж — 3-5 лет

×
×

В дикой природе ежи живут около 3-5 лет. В домашних условиях продолжительность жизни может быть чуть больше.


Осьминог — 1-3 года

Есть множество видов осьминогов, но в среднем продолжительность жизни у разных видов в естественной среде обитания варьируется от одного года до трёх лет. У редких долгожителей — 5 лет.


Хомяк — 2-3 года

Каждый, кто держал дома хомячка, знает, что живут эти пушистики, к сожалению, очень недолго. В среднем 2-3 года.


Малиновка — 1 год

Эти круглые птички живут чуть больше года. Редкая малиновка-долгожительница способна протянуть до двух лет.


Хамелеон Лаборда — от 4 месяцев до года

Большинство видов хамелеонов живёт от 5 до 10 лет, но Хамелеон Лаборда стал грустным исключением. Они живут 4-6 месяцев в среднем. Максимум — год.


Рабочие пчёлы и плодовые мушки — чуть больше месяца

С этими двумя насекомыми история сложнее. На их продолжительность жизни влияет слишком много факторов. Разные источники приписывают рабочим пчёлам разную продолжительность жизни (от 17 дней до 40 дней). Чуть больше месяца живут и плодовые мушки.


Южная амбарная огнёвка — меньше месяца

Это создание является опасным вредителем, который представляет серьёзную угрозу для запасов продовольствия в хранилищах и на пищевых предприятиях. Но живёт эта угроза меньше месяца. В среднем от 6 до 19 дней. Редкие особи дотягивают до 28 дней.


Сатурния луна — неделя

Сатурния луна (или же лунный мотылёк, или лунная моль) живёт всего 7 дней.


Брюхоресничные черви — несколько дней

Эти беспозвоночные обитают в воде и живут в среднем от 3 до 20 дней.


Подёнка — несколько часов

Продолжительность жизни составляет несколько часов. Редчайшая особь может прожить более суток.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Жизнь   животные   насекомые   природа   продолжительность жизни   птицы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
992
Дмитрий 22 минуты назад
Сирийский хомяк прожил 4,5 года...за это время дважды побывав на море))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 16 минут назад
Насекомые живут в качестве личинок довольно долго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38094



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#ДТП#картинки#Россия#позитив#Жизнь#СССР#собака
#Юмор#Прикол#забавно#кино#США#авария#Приколы#фильм#шоу бизнес#мир
#животные#в мире#люди#история#удивительно#новости#подборка#дети#Разное#Москва
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Известные баскетболисты обменялись симуляциями во время матча Известные баскетболисты обменялись симуляциями во время матча Кошка приютила детёныша выдры Кошка приютила детёныша выдры «Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети «Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети Необычная макаронная фабрика Необычная макаронная фабрика Как выглядит самый загруженный пешеходный переход Как выглядит самый загруженный пешеходный переход

На что жалуетесь?

Вернуться