Несправедливость от матери-природы: 10 животных с самой маленькой продолжительностью жизни

Мир дикой природы полон тайн и неожиданных открытий. Но иногда эти открытия оказываются печальными. Некоторые виды животных кажутся невероятными долгожителями по сравнению со средней продолжительностью жизни человека.
Однако есть и те создания, которые живут невероятно мало по человеческим меркам. Задумывались ли вы от том, сколько живут пчёлы, например? Мы собрали грустный список животных, чья продолжительность жизни неожиданно мала.
Ёж — 3-5 лет
В дикой природе ежи живут около 3-5 лет. В домашних условиях продолжительность жизни может быть чуть больше.
Осьминог — 1-3 года
Есть множество видов осьминогов, но в среднем продолжительность жизни у разных видов в естественной среде обитания варьируется от одного года до трёх лет. У редких долгожителей — 5 лет.
Хомяк — 2-3 года
Каждый, кто держал дома хомячка, знает, что живут эти пушистики, к сожалению, очень недолго. В среднем 2-3 года.
Малиновка — 1 год
Эти круглые птички живут чуть больше года. Редкая малиновка-долгожительница способна протянуть до двух лет.
Хамелеон Лаборда — от 4 месяцев до года
Большинство видов хамелеонов живёт от 5 до 10 лет, но Хамелеон Лаборда стал грустным исключением. Они живут 4-6 месяцев в среднем. Максимум — год.
Рабочие пчёлы и плодовые мушки — чуть больше месяца
С этими двумя насекомыми история сложнее. На их продолжительность жизни влияет слишком много факторов. Разные источники приписывают рабочим пчёлам разную продолжительность жизни (от 17 дней до 40 дней). Чуть больше месяца живут и плодовые мушки.
Южная амбарная огнёвка — меньше месяца
Это создание является опасным вредителем, который представляет серьёзную угрозу для запасов продовольствия в хранилищах и на пищевых предприятиях. Но живёт эта угроза меньше месяца. В среднем от 6 до 19 дней. Редкие особи дотягивают до 28 дней.
Сатурния луна — неделя
Сатурния луна (или же лунный мотылёк, или лунная моль) живёт всего 7 дней.
Брюхоресничные черви — несколько дней
Эти беспозвоночные обитают в воде и живут в среднем от 3 до 20 дней.
Подёнка — несколько часов
Продолжительность жизни составляет несколько часов. Редчайшая особь может прожить более суток.
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