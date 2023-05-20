Непонятные выражения из фильма "Место встречи изменить нельзя"

FISHKINET
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты В комментариях под новым фото Стейтема появился сборник пацанской мудрости В комментариях под новым фото Стейтема появился сборник пацанской... 15 эскизов популярных советских мультгероев, которые первоначально выглядели совсем не так, как мы привыкли 15 эскизов популярных советских мультгероев, которые первоначально... Издеваются над продукцией компании Apple только нищеброды. Например, такие как я Издеваются над продукцией компании Apple только нищеброды.... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 мая Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 мая «Побрякушка и дура»: актёр Владимир Гостюхин разнёс Лайму Вайкуле за её слова о том, как она «кормила весь СССР» «Побрякушка и дура»: актёр Владимир Гостюхин разнёс Лайму Вайкуле... 25 впечатляющих снимков со всего мира 25 впечатляющих снимков со всего мира Кот – не только милота, но и котогопота Кот – не только милота, но и котогопота Алкопост на&nbsp;вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы В России могут запретить термин «инфоцыгане» В России могут запретить термин «инфоцыгане» 10 невероятных фактов об океане 10 невероятных фактов об океане Дню пионерии — 101 год Дню пионерии — 101 год Туристы из России попали в перестрелку в Киргизии Туристы из России попали в перестрелку в Киргизии 10 интересных, но жутковатых исторических фактов 10 интересных, но жутковатых исторических фактов Спасение утки с утятами, которые заблудились в каменных джунглях Спасение утки с утятами, которые заблудились в каменных джунглях Археологи думали, что нашли статую Рамсеса II — но ошиблись Археологи думали, что нашли статую Рамсеса II — но ошиблись "Не достоин Индианы Джонса": кинокритикам не понравилось "Колесо судьбы" "Не достоин Индианы Джонса": кинокритикам не понравилось "Колесо... В Кемерово нашли 33-летнего мужчину, который с рождения живёт без документов В Кемерово нашли 33-летнего мужчину, который с рождения живёт без...
Непонятные выражения из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Непонятные выражения из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Автор:
20 мая 2023 10:57
Метки: Место встречи изменить нельзя   Непонятные выражения   фильм   
655
16

Вот, что значит качество тогдашнего кино - и по прошествии лет интересно разобраться в деталях фильма

×
×

Улица Зацепа (Согласно легенде, возникшей в нач. XIX в. и воспроизведенной А. А. Мартыновым, а вслед за ним и множеством других авторов, «здесь был устроен вал, или цепь, за которою досматривались от Корчемной таможни въезжавшие в город возы и свидетельствовались острым длинным железным прутом, или щупом — нет ли между сеном, соломой и другой поклажей, вина, то местность эта и названа Зацепою, то есть находящейся за названной нами цепью, а где была сторожка корчемного сторожа, стоявшего со щупом, то место это названо Щупком, переделанным в Щипок») и полковник НКВД Хват А.Г.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Место встречи изменить нельзя   Непонятные выражения   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Invertor 3 часа назад
Ну про Зацепу еще у Сергея Михалкова есть:
- Всех важней,- сказала Ната,-
Мама - вагоновожатый,
Потому что до Зацепы
Водит мама два прицепа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kehlalex 2 часа назад
у Высоцкого ОРУД и в песнях встречается:
"И наш тренер, экс- и вице-чемпион ОРУДа,
Не пускать меня велел на стадион, иуда!
Ведь вчера мы только брали с ним с тоски по банке
А сегодня он кричит: меняй коньки, говорит, на санки!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
S__D 3 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
S__D 3 часа назад
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам
.
Стихотворение несколько старше Александра Григорьча, мне кажется. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2038470



Другие посты автора
Популярное
Мэри Поппинс по-новосибирски: мужчина с зонтом прыгнул с 8 этажа
Мэри Поппинс по-новосибирски: мужчина с зонтом прыгнул с 8 этажа
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность
Путешествуй по Алтаю
Путешествуй по Алтаю
Намешалось
Намешалось
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет раскрыт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#Прикол#история#забавно#интересное#авто аварии#картинки#СССР
#интересно#машина#США#животные#Россия#позитив#аварии#Автовсячина#Питомцы#мир
#Юмор#автомобили#автомир#подборка#ДТП#факты#кино#Москва#Приколы#фильм
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Бюджетный саундтрек к фильму ужасов Бюджетный саундтрек к фильму ужасов Выгодная продажа монет Выгодная продажа монет В Омске сосед окатил женщину из ведра В Омске сосед окатил женщину из ведра Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату

На что жалуетесь?

Вернуться