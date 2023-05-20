Непонятные выражения из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Улица Зацепа (Согласно легенде, возникшей в нач. XIX в. и воспроизведенной А. А. Мартыновым, а вслед за ним и множеством других авторов, «здесь был устроен вал, или цепь, за которою досматривались от Корчемной таможни въезжавшие в город возы и свидетельствовались острым длинным железным прутом, или щупом — нет ли между сеном, соломой и другой поклажей, вина, то местность эта и названа Зацепою, то есть находящейся за названной нами цепью, а где была сторожка корчемного сторожа, стоявшего со щупом, то место это названо Щупком, переделанным в Щипок») и полковник НКВД Хват А.Г.