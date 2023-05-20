Непонятные выражения из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Вот, что значит качество тогдашнего кино - и по прошествии лет интересно разобраться в деталях фильма
Улица Зацепа (Согласно легенде, возникшей в нач. XIX в. и воспроизведенной А. А. Мартыновым, а вслед за ним и множеством других авторов, «здесь был устроен вал, или цепь, за которою досматривались от Корчемной таможни въезжавшие в город возы и свидетельствовались острым длинным железным прутом, или щупом — нет ли между сеном, соломой и другой поклажей, вина, то местность эта и названа Зацепою, то есть находящейся за названной нами цепью, а где была сторожка корчемного сторожа, стоявшего со щупом, то место это названо Щупком, переделанным в Щипок») и полковник НКВД Хват А.Г.
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- Всех важней,- сказала Ната,-
Мама - вагоновожатый,
Потому что до Зацепы
Водит мама два прицепа.
"И наш тренер, экс- и вице-чемпион ОРУДа,
Не пускать меня велел на стадион, иуда!
Ведь вчера мы только брали с ним с тоски по банке
А сегодня он кричит: меняй коньки, говорит, на санки!"
Слуга царю, отец солдатам
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Стихотворение несколько старше Александра Григорьча, мне кажется. ))