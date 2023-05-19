Загадка одних из самых древних статуй в истории человечества — изваяний из Айн-Газаля

Сам способ изготовления статуй не позволил бы им просуществовать сколько-нибудь долго. Этот факт и то, что они были зарыты в ямы, вырытые в полах заброшенных к тому времени домов, говорит о том, что они были изготовлены с целью преднамеренного захоронения, а не для демонстрации или поклонения.

