Загадка одних из самых древних статуй в истории человечества — изваяний из Айн-Газаля

Это одни из самых древних известных на сегодня статуй (мелкие фигурки не в счет) в истории человечества возрастом 9000 лет.
Их относят к периоду докерамического неолита — с 7200 г. по 6250 г. до н.э. 15 изваяний и 15 бюстов были обнаружены в 1983 и 1985 годах в двух подземных тайниках, созданных с разницей примерно в 200 лет на археологических раскопках в местности Айн-Газаль в Иордании. Предназначение этих статуй неизвестно.
Удивительно, что эти древние статуи изначально весьма непрочны, это, по сути, всего лишь пучки тростника обмазанные штукатуркой, которым придали сходство с человеческими фигурами. Фигуры двух типов: полные статуи и бюсты. Некоторые из них двуглавые. Высота от 30 см до 104 см, непропорционально плоские, толщиной от 5 до 10 см и предназначены для обзора только спереди.
При этом основные усилия были вложены в моделирование голов с широко открытыми глазами и радужной оболочкой, очерченной битумом. Статуи представляют мужчин, женщин и детей; женщин можно узнать по чертам, напоминающим грудь, и слегка увеличенным животам, но ни мужские, ни женские фигуры не имеют даже намека на гениталии. У некоторых сохранились следы «волос» из травы и отпечатки одежды (тканей) на штукатурке.
Сам способ изготовления статуй не позволил бы им просуществовать сколько-нибудь долго. Этот факт и то, что они были зарыты в ямы, вырытые в полах заброшенных к тому времени домов, говорит о том, что они были изготовлены с целью преднамеренного захоронения, а не для демонстрации или поклонения.
Возможно, эти фигуры предназначались для изгнания духов, которые после обряда «изгнания» из людей «переселялись» в них. Этим и объясняется захоронение изваяний, ставших опасными после ритуала.
Увы, мы никогда не узнаем этого точно...
Источник:
- Как прогнозировали погоду в XIX веке?
- 12 забавных фото о народе, у которого женские шляпы дадут фору любым мужским
- Тайны Северного полюса, которые никогда не будут разгаданы
- "Клизма красоты" – картины рассказывают о необычной французской моде 16-го века
- Странные вещи, которые делали наши предки