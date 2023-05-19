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В новом аэропорту Стамбула есть специальный туалет для домашних животных

В новом аэропорту Стамбула есть специальный туалет для домашних животных

Автор:
19 мая 2023 05:57
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   аэропорт   животные   интересное   путешествия   стамбул   фото   
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Путешествия с животными всегда связан с главным риском, что питомец вдруг захочет в туалет. Ему не объяснить, что посреди аэропорта нельзя делать важные дела, поэтому приходится срочно бежать и искать кустик, чтобы не платить штраф. В Стамбуле эту проблему решили очень стильно.

Несколько лет назад в европейской части Стамбула в районе Арнавуткёй появился новый аэропорт, который сегодня является одним из самых больших в мире. Несмотря на то, что аэропорт открылся пять лет назад, его всё еще называют новым.

Рядом с женнским и мужским туалетом, рядом с комнатой "мать и дитя" можно даже найти специальный туалет для домашних животных.

В туалете есть всё для удобства собак и кошек. Пожарный гидрант, лотки для коек, мисочки с водой и с кормом, пакетики для уборки. В этом туалете можно даже помыть лапки и отдохнуть.

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Метки: Питомцы   аэропорт   животные   интересное   путешествия   стамбул   фото   
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