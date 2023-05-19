В новом аэропорту Стамбула есть специальный туалет для домашних животных

Путешествия с животными всегда связан с главным риском, что питомец вдруг захочет в туалет. Ему не объяснить, что посреди аэропорта нельзя делать важные дела, поэтому приходится срочно бежать и искать кустик, чтобы не платить штраф. В Стамбуле эту проблему решили очень стильно.
Несколько лет назад в европейской части Стамбула в районе Арнавуткёй появился новый аэропорт, который сегодня является одним из самых больших в мире. Несмотря на то, что аэропорт открылся пять лет назад, его всё еще называют новым.
Рядом с женнским и мужским туалетом, рядом с комнатой "мать и дитя" можно даже найти специальный туалет для домашних животных.
Источник:
В туалете есть всё для удобства собак и кошек. Пожарный гидрант, лотки для коек, мисочки с водой и с кормом, пакетики для уборки. В этом туалете можно даже помыть лапки и отдохнуть.
Источник:
- Пара путешествует по разным странам с тремя кошками
- Жители Сочи обнаружили автомобиль с запертыми собаками и бросились на помощь
- 15 милых фотографий знаменитостей и их питомцев
- Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это оскорблением
- Пёс-терапевт спасает хозяйку от приступов, и путешествует по миру