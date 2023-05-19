В новом аэропорту Стамбула есть специальный туалет для домашних животных

Несколько лет назад в европейской части Стамбула в районе Арнавуткёй появился новый аэропорт, который сегодня является одним из самых больших в мире. Несмотря на то, что аэропорт открылся пять лет назад, его всё еще называют новым.

Рядом с женнским и мужским туалетом, рядом с комнатой "мать и дитя" можно даже найти специальный туалет для домашних животных.