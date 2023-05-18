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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.
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5.
Cтахановки Ивановской ткацкой фабрики Антонина Марфина (справа) и Александра Морозова упаковывающие рулоны тканей.
23.
Март 1987 года, город Новгород, товарищ Громыко посещает единственный в то время в городе универсам на проспекте Мира
24.
Советский сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144 в Праге, 1971 - символ самых передовых технологий!
34.
Первый секретарь Днепропетровского обкома партии Л.И. Брежнев вручает подарки победителям социалистического соревнования.
37.
Очередь на подъёмник на гору Чегет. В среднем надо было выстоять 2 часа. Кавказ. СССР. Начало 1970-х.
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