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Сладкая месть: парень изящно проучил вредного соседа, который жаловался на шум

Сладкая месть: парень изящно проучил вредного соседа, который жаловался на шум

Автор:
18 мая 2023 22:22
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Reddit   Юмор   истории   истории из жизни   месть   соседи   
1692
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Один пользователь Reddit стойко терпел долгий и шумный ремонт в доме нового соседа. Но стоило работам закончиться, как выяснилось, что сам сосед далеко не такой понимающий: поскольку он работал в ночную смену, он попытался ввести комендантский час для всего района и вызывал полицию по самым мелким поводам. Тогда реддитор понял, что настал час сладкой мести.

Вот какую историю опубликовал пользователь u/itsnik_03 в сабреддите r/pettyrevenge:


Как я креативно мешал своему м*даку-соседу спать днем.

Итак, предыстория... Пару лет назад дом, который стоит через два от нас, купила супружеская пара. Первые пару месяцев они делали ремонт, 7 дней в неделю с 6 утра. Как бы нас ни раздражало пробуждение воскресным утром от звука бензопилы, мы с невестой прекрасно знаем, что если живешь рядом с другими людьми, то нужно быть готовым к шуму, поэтому мы просто смирились. Но когда ремонт закончился, всё изменилось. Этот мужик вернулся к работе в ночную смену. И тут уже все на нашей улице должны были вести себя тихо, чтобы он мог спокойно поспать.

Этот избалованный х*р был готов на все ради своего сладкого сна. При любой возможности он звонил в полицию с жалобами на шум. На наших соседей-хиппи, которые еженедельно усаживались после ужина лабать на акустических гитарах, на соседей-вьетнамцев и их ужасное караоке по четвергам, а затем настала моя очередь.

В местный совет начали поступать жалоба за жалобой на шум от моих собак и кур. Он подходил к моему забору, ждал, пока моя собака на него залает, затем снимал это и отправлял в совет. Потом он обнаружил, что моя собака находится на контроле, т.е. ее нельзя выпускать со двора без поводка. Однажды я оставил ворота открытыми, чтобы занести сумки с продуктами, а этот Х*рослав Чл*нососович заснял, как моя собака прошла 3 метра от двора до машины, отправил фото в совет, и я получил по почте штраф в размере 800 долларов.

Это была последняя капля. Поскольку я строитель, у меня есть доступ к большому количеству шумной по**ени: шлифовальных машин, бензопил, пил по металлу и т. д. И поскольку у меня собственная компания, мне не нужно постоянно находиться на работе. Я подождал, пока он вернется домой, дал ему час, чтобы он улегся, а затем начал резать арматуру двухтактной пилой отрезками по 50 мм прямо у себя во дворе.

Прошло всего 15 минут, прежде чем он выбежал из дома недовольный до ж*пы. Я с трудом удерживал серьезное выражение лица, пока говорил ему, что, как и он сам, имею полное право выполнять работу по дому в течение дня. Затем я сказал ему, что у меня накопилось работы на несколько недель вперед, так что надо бы к ней вернуться. Выражение его лица принесло мне чистейшую радость, в жизни такой не испытывал. Я давал ему где-то полчаса, чтобы он задремал, а потом снова начинал резать промежутками по 10-15 минут. Бензопилы, электропилы — мне было неважно, что резать, потому что я все равно отправлял всё это в мусорное ведро.

Мне это надоело всего за пару недель, к тому же, у меня кончилась всякая фигня, которую можно было бы разрезать, но за это время я использовал каждую возможность, чтобы свести этого м*дака с ума.

История нашла отклик в сердцах других пользователей: большинство осудили вредного соседа, кто-то припомнил похожие истории из своей жизни, а кто-то даже посоветовал автору поста заснять, как он разрезает предметы, а потом громко прогонять аудиозапись через колонки.

Ну, а вы что думаете — достойная месть, или автор сам показал себя не в лучшем свете?


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Юмор   истории   истории из жизни   месть   соседи   
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9  комментариев
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1k
Rom Час назад
Я несколько раз перечитал слово "реддитор", подумал, профессия какая то. Или специалист какого то узкого профиля. А это фуфлогон.
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9k
Garpia121 12 минут назад
Надо было пока резал все звуки записывать, потом просто колонку в его сторону ставить.
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113
WebClickWebClick Полчаса назад
А другим соседям за что?
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235
Murrkin WebClickWebClick Полчаса назад
Другие соседи днём на работе, поэтому не слышат.
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19k
Александр 37 минут назад
Похоже на выдумку. Тому соседу что спал днём, достаточно было сделать звукоизоляцию и тройные стеклопакеты, достаточно в одной комнате.
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18k
Bill 57 минут назад
Дом плохого человека стоит "в двух домах от нас". Хороший человек устраивает такой шум, что плохой человек прибегает к нему с жалобами.
Т.е. хорошему человеку совсем наплевать на других соседей в радиусе 3-х домов?
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