Сладкая месть: парень изящно проучил вредного соседа, который жаловался на шум

Вот какую историю опубликовал пользователь u/itsnik_03 в сабреддите r/pettyrevenge:

Как я креативно мешал своему м*даку-соседу спать днем.

Итак, предыстория... Пару лет назад дом, который стоит через два от нас, купила супружеская пара. Первые пару месяцев они делали ремонт, 7 дней в неделю с 6 утра. Как бы нас ни раздражало пробуждение воскресным утром от звука бензопилы, мы с невестой прекрасно знаем, что если живешь рядом с другими людьми, то нужно быть готовым к шуму, поэтому мы просто смирились. Но когда ремонт закончился, всё изменилось. Этот мужик вернулся к работе в ночную смену. И тут уже все на нашей улице должны были вести себя тихо, чтобы он мог спокойно поспать.

Этот избалованный х*р был готов на все ради своего сладкого сна. При любой возможности он звонил в полицию с жалобами на шум. На наших соседей-хиппи, которые еженедельно усаживались после ужина лабать на акустических гитарах, на соседей-вьетнамцев и их ужасное караоке по четвергам, а затем настала моя очередь.