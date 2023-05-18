Цветочные «бизнесмены» придумали лёгкий способ заработка

FISHKINET
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео) Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео) Мэри Поппинс по-новосибирски: мужчина с зонтом прыгнул с 8 этажа Мэри Поппинс по-новосибирски: мужчина с зонтом прыгнул с 8 этажа Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который... В Ростове камера лифта засняла высокие отношения маргинального семейства В Ростове камера лифта засняла высокие отношения маргинального... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая 58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair 58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair В Перми собака покалечила «борца за права животных» и зоозащитника В Перми собака покалечила «борца за права животных» и зоозащитника Джонни Депп еле сдерживал слёзы во время 7-минутной стоячей овации после показа его нового фильма в Каннах Джонни Депп еле сдерживал слёзы во время 7-минутной стоячей овации... Автомобилист пугает наглых любителей фотосессий у чужих машин Автомобилист пугает наглых любителей фотосессий у чужих машин Королевская цапля: уникальный хищник Королевская цапля: уникальный хищник Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за... Кто здесь⁠⁠? Котёнок сервала напугал медвежонка Кто здесь⁠⁠? Котёнок сервала напугал медвежонка В Ростове компания-перевозчик вместо автобусов выпускала на маршруты легковушки с маячками ГЛОНАСС В Ростове компания-перевозчик вместо автобусов выпускала на... Парень великолепно станцевал в стиле Майкла Джексона Парень великолепно станцевал в стиле Майкла Джексона Эти люди точно знают, как правильно фотографироваться со статуями Эти люди точно знают, как правильно фотографироваться со статуями Наказание за проезд на красный Наказание за проезд на красный 15 невероятных фото Чукотки 15 невероятных фото Чукотки Авария дня. Проспал поворот и погиб Авария дня. Проспал поворот и погиб Немного милоты вам в ленту Немного милоты вам в ленту
Цветочные «бизнесмены» придумали лёгкий способ заработка

Цветочные «бизнесмены» придумали лёгкий способ заработка

Автор:
18 мая 2023 18:27
Метки: Москва   Сирены   бизнес   
923
4
1
Сначала они обдирают сирень в ЖК «Марфино», а потом успешно продают её на Рижском рынке.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Москва   Сирены   бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Страж Час назад
Чурбанье честно и нормально жить не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Лесли 🥰 23 минуты назад
У нас в городе недавно ободрали бабки вербу! И стали продавать пучок за 150 руб. Вы серьёзно?! Какому нормальному человеку нужно мёртвое дерево?! Нахер она вообще нужна? Пусть деревья и кусты спокойно растут без вас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася Полчаса назад
видео есть, статья воровство / вандализм / порча имущества, плюс продажа ворованного. Алё майор, тут криминал в открытую
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin 54 минуты назад
На сиреневом бульваре так же было. Только бабушки и влюбленные обламывали. Одни для того, чтобы пахло дома, вторые для любимой. 2 дня и сирени не было на всем длинном бульваре с 1 по 16 парковую. Теперь еще и мигранты. Хана сирени
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 2 часа назад
Так это же чурбаньё,красота им чужда,главное нажива.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116706



Другие посты автора
Популярное
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 мая
Набирающие популярность
Невероятно длинный водяной смерч засняли на озере
Невероятно длинный водяной смерч засняли на озере
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео)
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#интересное#в мире#подборка#Автовсячина#забавно#СССР#фильм
#Юмор#автомир#люди#животные#аварии#история#кино#знаменитости#Россия#милота
#автомобили#машина#ДТП#США#авто аварии#позитив#факты#Китай#Москва#шоу бизнес
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео) Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео) В столичном ТЦ поймали научного сотрудника, подглядывавшего за женщинами в примерочных В столичном ТЦ поймали научного сотрудника, подглядывавшего за женщинами в примерочных Парад поездов в честь дня рождения Московского метрополитена Парад поездов в честь дня рождения Московского метрополитена «Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился «Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился В&nbsp;московском ТЦ&nbsp;женщины пытались продать младенца за&nbsp;60&nbsp;тысяч рублей В московском ТЦ женщины пытались продать младенца за 60 тысяч рублей Москвич выпил стакан пива и впал в кому Москвич выпил стакан пива и впал в кому

На что жалуетесь?

Вернуться