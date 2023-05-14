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13 и 14 мая на БКЛ с 9 до 20 часов проходит парад поездов в честь дня рождения Московского метрополитена. Исторические составы будут ходить против часовой стрелки все выходные.
А с 13 по 16 мая на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии пройдет выставка ретровагонов.
Первая линия — Сокольническая — открылась 15 мая 1935 года, в момент запуска насчитывала 13 станций, имела длину 11,2 км и шла от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд» с вилочным ответвлением на «Парк культуры» и «Смоленскую»
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