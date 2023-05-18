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Мошенники развели десятилетнего сына менеджера "Газпром" на 500 тысяч рублей, а родители оставили его без компьютера на неделю

Мошенники развели десятилетнего сына менеджера "Газпром" на 500 тысяч рублей, а родители оставили его без компьютера на неделю

Автор:
18 мая 2023 11:37
Сообщество : Мошенничество
Метки: газпром   дети   интересное   менеджер   мошенники   наказание   фото   
868
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Третьеклассник, сын менеджера компании "Газпром", отдал позвонившей мошеннице деньги и украшения. Когда родители узнали об этом, то наказали мальчика, оставив его на неделю без компьютерных игр и интернета.

В Москве 10-летний сын менеджера одного из госкомпаний отдал мошенникам более 500 тысяч рублей. 15 мая ученик третьего класса сидел один дома и тут раздался звонок. На домашний телефон звонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей МВД и рассказала третьекласснику, что якобы случайно сбила пешехода и для его спасения нужны деньги. История очень впечатлила мальчика и он решил помочь.

Школьник собрал наличные, обручальные кольца, цепочки вместе с серьгами с сапфирами, изумрудами и топазом. Это всё он спрятал в постельное бельё и сложил в чемодан, который позже передал курьеру, сообщает Gazeta.

Спустя некоторое время мошенница снова позвонила и попросила ещё денег. В этот момент вернулся старший брат ребенка, прервал разговор и рассказал обо всём родителям. Мать семейства написала заявление в полицию, а младшего сына оставила на неделю без компьютерных игр и интернета, уточняет РИА Фан.

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Метки: газпром   дети   интересное   менеджер   мошенники   наказание   фото   
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14  комментариев
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23k
SolomonA Час назад
Какие жестокие родители. Целую неделю без компьютера!
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27k
Serg2001 Полчаса назад
Правильно. Будет ему урок на всю жизнь как пытаться помочь в беде другому человеку.
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6k
Бу 53 минуты назад
что то мутно как то все
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1k
Просто прохожий 54 минуты назад
Такой ситуации не может быть в принципе. Кто то позвонил на домашний телефон... уже смешно. Всегда хочется говноблоХЕРу со всей силы заехать ногой по ипалу, что бы харя кровоточила пол года.
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2k
Lexx 57 минут назад
Старший с[мат]... спёр ювелирку с деньгами и подставил младшего.
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12k
Shtoppi Час назад
учитывая какие бабки сейчас газпром поднимает, думаю 500К для менеджера этой шараги, это один раз на неделю хавчиком затариться.
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17k
Алексей Час назад
в старое время отдали бы на плантацию сахарного тросника...... пожизненно.
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59k
pynh Час назад
а где-то пишут что 600тыщ
попахивает дешевым писдежом
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