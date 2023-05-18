Мошенники развели десятилетнего сына менеджера "Газпром" на 500 тысяч рублей, а родители оставили его без компьютера на неделю

Третьеклассник, сын менеджера компании "Газпром", отдал позвонившей мошеннице деньги и украшения. Когда родители узнали об этом, то наказали мальчика, оставив его на неделю без компьютерных игр и интернета.
В Москве 10-летний сын менеджера одного из госкомпаний отдал мошенникам более 500 тысяч рублей. 15 мая ученик третьего класса сидел один дома и тут раздался звонок. На домашний телефон звонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей МВД и рассказала третьекласснику, что якобы случайно сбила пешехода и для его спасения нужны деньги. История очень впечатлила мальчика и он решил помочь.
Школьник собрал наличные, обручальные кольца, цепочки вместе с серьгами с сапфирами, изумрудами и топазом. Это всё он спрятал в постельное бельё и сложил в чемодан, который позже передал курьеру, сообщает Gazeta.
Спустя некоторое время мошенница снова позвонила и попросила ещё денег. В этот момент вернулся старший брат ребенка, прервал разговор и рассказал обо всём родителям. Мать семейства написала заявление в полицию, а младшего сына оставила на неделю без компьютерных игр и интернета, уточняет РИА Фан.
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У богатых свои причуды.
Дисковый телефон, регулярные доклады в Интернет о наказаниях детей и прочих семейных вопросах.
попахивает дешевым писдежом