"Меня травили в школе": пользователи рассказали, почему не любят вспоминать одноклассников

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Дети бывают жестоки, особенно в подростковом возрасте. Иногда без особой причины одноклассники объединяются против одного человека. Герои нашей подборки рассказали, за что их гнобили в школе.
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А у вас какие воспоминания о школе?
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