FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1918 постов • 765 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
"Меня травили в школе": пользователи рассказали, почему не любят вспоминать одноклассников

"Меня травили в школе": пользователи рассказали, почему не любят вспоминать одноклассников

Автор:
18 мая 2023 08:51
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории   истории из жизни   одноклассники   соцсети   травля в школе   школа   
990
14

Дети бывают жестоки, особенно в подростковом возрасте. Иногда без особой причины одноклассники объединяются против одного человека. Герои нашей подборки рассказали, за что их гнобили в школе.

×
×

А у вас какие воспоминания о школе?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: истории   истории из жизни   одноклассники   соцсети   травля в школе   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Колька Валеркин сын 47 минут назад
я не любил и не люблю вспоминать о школе по одной причине, мне там было скучно, я занимался фехтованием, мои одноклассники лапали девок, я поступил в технику (тогда уже колледжем назывался) мои одноклассники только начали пробовать водку. Я ушел в армию мои одноклассники пытались лапать девок и пить водку, я уже служил. Они скучные были. Девок и водку я пробовать начал с 14 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Жирный бот 58 секунд назад
Слишком сильно нас по жизни раскидало..Единственный школьный друг - помер, а на остальных мне, что в школе, что сейчас тем более, насрать было всегда. Ну может быть из-за того, что я как ребенок военного очень во многих школах учился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
447
Makfatym 2 минуты назад
Комментарий к фото
Соболезную... сам до сих пор мучаюсь... 23 года принимаю кортекостероиды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
892
ruslan d 19 минут назад
О, было дело ... ненависти к ним нет конечно , но видеть никого из школьных вообще не хочется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49590



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать...
15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов
15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Коровы пасутся на лужайке перед Рейхстагом
Коровы пасутся на лужайке перед Рейхстагом
Европейская демократия в действии
Европейская демократия в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все знают этот звук

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#ДТП#аварии#люди#позитив#шоу бизнес#СССР#Еда
#Юмор#автомир#интересное#история#авто аварии#Автовсячина#США#знаменитости#Россия#Китай
#автомобили#Прикол#животные#в мире#подборка#кино#факты#новости#до и после#Реакция
Европейская демократия в действии Европейская демократия в действии Пару блогеров раскритиковали за опасное фото из путешествия Пару блогеров раскритиковали за опасное фото из путешествия Мальчику запрещали рисовать в школе, но его талант оценили в другом месте Мальчику запрещали рисовать в школе, но его талант оценили в другом месте Изменяю мужу с лучшей подругой: дичь с женских сайтов Изменяю мужу с лучшей подругой: дичь с женских сайтов Директора британской школы похоронили в гробу, обклеенном рисунками учеников Директора британской школы похоронили в гробу, обклеенном рисунками учеников "Отец все на вторую жену оформил, чтобы алименты мне не платить": как живут дети после развода "Отец все на вторую жену оформил, чтобы алименты мне не платить": как живут дети после развода

На что жалуетесь?

Вернуться