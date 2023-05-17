Спасатели 4 часа спускали с горы раненого акита-ину

Пёсик породы акита-ину получил травмы на горной вершине Скофелл-Пайк в Англии. Хозяева взяли его с собой на восхождение, но во время него пёс повредил лапы — настолько, что не мог самостоятельно спускаться.
На горной вершине Скофелл-Пайк в Англии спасли раненую собаку породы акита-ину по кличке Рокки. Хозяева взяли его с собой на восхождение, но во время него бедняга получил травмы. Пёсик очень нуждался в помощи - у него были раны на лапах, и он не мог самостоятельно спуститься с горы. Тогда хозяева решили связаться с горными спасателями из местной организации KMRT. Спасать Рокки приехала целая команда волонтёров.
Спускать Рокки с горы было решено на носилках. По словам спасателей, во время всего процесса пёс "оставался спокойным и хладнокровным". Несмотря на то, что это довольно крупная собака весом 33 кг, команда была только рада помочь этому очаровашке. Волонтёрам потребовалось четыре часа, чтобы спустить Рокки с горы, но в итоге пёсика благополучно спустили, и затем повезли к ветеринарам.
Неизвестно, сколько времени Рокки провёл в пути с хозяевами до получения травмы. Но по словам спасателей, в этом районе довольно много камней - возможно, пёс порезался, оступившись. Подобные восхождения подходят для собак, уже подготовленных к таким нагрузкам - а в других случаях они могут быть опасны. Если собака не привыкла к высоким холмам, лучше начать с маленьких расстояний и коротких ознакомительных прогулок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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