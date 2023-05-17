Спасатели 4 часа спускали с горы раненого акита-ину

Неизвестно, сколько времени Рокки провёл в пути с хозяевами до получения травмы. Но по словам спасателей, в этом районе довольно много камней - возможно, пёс порезался, оступившись. Подобные восхождения подходят для собак, уже подготовленных к таким нагрузкам - а в других случаях они могут быть опасны. Если собака не привыкла к высоким холмам, лучше начать с маленьких расстояний и коротких ознакомительных прогулок.