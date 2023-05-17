Появился первый геймплей новой патриотической игры

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На разработку отечественных игр было выделено ₽240 млн бюджетных денег. Точная дата релиза ещё не известна.
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Метки: Россия игра патриотизм
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Но судя по анимации и озвучке, то тут, как говорят на Пикабу "воспоминание разблокировано" .
Студия игр "Альтерлаб", игрушка "Скалолазка" по одноимённому фильму с Нагиевым.
Кошмарная анимация, кондовый сюжет и гадостная (тут я конечно виноват, как начинающий звуковик) озвучка. Что, плять, за шаги? Они всё ещё не знают про саунд-идеас? Зачем они используют сэмплы с порнхаба?
На что в очередной раз потрачены бюджетные деньги?
Зачем они мучают свои жопы, которые даже срать не могут?
Очередной позор за наш счёт.