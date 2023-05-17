«Патриотическая бдительность доходит до абсурда»: в Госдуме вступились за сочетание жёлтого и голубого цветов

И призвали МВД разъяснить, что это не является поводом для задержания.
В последнее время жёлто-синие цвета не популярны. Такое сочетание и так-то никто особенно не носил, но сейчас с этим стало ещё сложнее. Например, 10 мая в Москве задержали индуиста, который гулял в жёлто-синей одежде.
До этого в столице «влетел» уборщик психоневрологического интерната для престарелых, он пришёл на работу в жёлто-синей куртке. Сообщают, что на него составили протокол о дискредитации ВС РФ.
А накануне Дня Победы, ученица школы №1 в Пыть-Яхе в ХМАО пришла в школу с цветными косичками и выбритым знаком «Инь-Ян». Цвета показались странными директрисе учебного заведения и она написала заявление в полицию на маму девочки. Той потом пришлось объяснять инспектору по делам несовершеннолетних, что причёска и ленточки не имеют никакого отношения к соседней стране.
Так что суеты хватает и её предлагают убрать.
Депутат Госдумы Владислав Даванков обратился к МВД и призвал министерство опубликовать разъяснения: жёлто-синий цвет не является основанием для задержания.
Кстати, в ЛДПР уже заявили, что не собираются менять цвета партийного флага:
Цвета золотой и тёмно-синий - это те цвета, которые зафиксированы в уставе ЛДПР, созданы еще до того, как появилась независимая Украина, - сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Источник:
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