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«Патриотическая бдительность доходит до абсурда»: в Госдуме вступились за сочетание жёлтого и голубого цветов

«Патриотическая бдительность доходит до абсурда»: в Госдуме вступились за сочетание жёлтого и голубого цветов

Автор:
17 мая 2023 15:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   Украина   владислав даванков   желто-синий   задержание   основание   плиция   цвет   
1643
5

И призвали МВД разъяснить, что это не является поводом для задержания.

В последнее время жёлто-синие цвета не популярны. Такое сочетание и так-то никто особенно не носил, но сейчас с этим стало ещё сложнее. Например, 10 мая в Москве задержали индуиста, который гулял в жёлто-синей одежде.

До этого в столице «влетел» уборщик психоневрологического интерната для престарелых, он пришёл на работу в жёлто-синей куртке. Сообщают, что на него составили протокол о дискредитации ВС РФ.

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А  накануне Дня Победы, ученица школы №1 в Пыть-Яхе в ХМАО пришла в школу с цветными косичками и выбритым знаком «Инь-Ян». Цвета показались странными директрисе учебного заведения и она написала заявление в полицию на маму девочки. Той потом пришлось объяснять инспектору по делам несовершеннолетних, что причёска и ленточки не имеют никакого отношения к соседней стране.

Так что суеты хватает и её предлагают убрать.

Депутат Госдумы Владислав Даванков обратился к МВД и призвал министерство опубликовать разъяснения: жёлто-синий цвет не является основанием для задержания.

Кстати, в ЛДПР уже заявили, что не собираются менять цвета партийного флага:

Цвета золотой и тёмно-синий - это те цвета, которые зафиксированы в уставе ЛДПР, созданы еще до того, как появилась независимая Украина, - сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

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Метки: Госдума   Украина   владислав даванков   желто-синий   задержание   основание   плиция   цвет   
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21  комментарий
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25k
Влад 2 часа назад
С детства помню что если смешать синий с жёлтым получится зелёный, вот давайте зелёных и запретим.
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10k
Copycat 40 минут назад
А это чисто украинская шиза изначально, это они там людей за красный цвет гоняли, типа красная майка как флаг ссср
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12k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Да послы - им дай хоть яд! -
На халяву все съедят!
Может, он и безопасный,
Но пущай за ним следят! (Л.Филатов)
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12k
Denissg Час назад
Заставь дурака б-гу молиться - он и лоб расшибёт, и х.. стеклянный разобьёт, и свой отрежет.
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28k
Levyathan Час назад
Забавно, я как раз сегодня зацепился- "Трудно быть богом" перечитываю. В Арканаре тоже с цветами не особо церемонились, основной был серый.
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156
ЧЕбуратор Час назад
Напомнило...
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт.
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9k
Борис Карабанов Час назад
ЛДПР... Что с них взять? Либералы. Продались западным элитам.
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11k
Евгений 2 часа назад
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August

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