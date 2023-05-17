«Патриотическая бдительность доходит до абсурда»: в Госдуме вступились за сочетание жёлтого и голубого цветов

В последнее время жёлто-синие цвета не популярны. Такое сочетание и так-то никто особенно не носил, но сейчас с этим стало ещё сложнее. Например, 10 мая в Москве задержали индуиста, который гулял в жёлто-синей одежде.

До этого в столице «влетел» уборщик психоневрологического интерната для престарелых, он пришёл на работу в жёлто-синей куртке. Сообщают, что на него составили протокол о дискредитации ВС РФ.