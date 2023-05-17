В Уфе женщина в хиджабе избила молодую маму на глазах у ребёнка

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Камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестная хватает женщину за волосы и бьёт об асфальт.
Несчастная закричала и попросила от неё отстать. На это нападавшая ответила: "Ты троллингом занимаешься. Поняла меня?". Заявление писать пострадавшая отказалась, но следственный комитет все равно проводит проверку.
Несчастная закричала и попросила от неё отстать. На это нападавшая ответила: "Ты троллингом занимаешься. Поняла меня?". Заявление писать пострадавшая отказалась, но следственный комитет все равно проводит проверку.
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