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В Уфе женщина в хиджабе избила молодую маму на глазах у ребёнка

В Уфе женщина в хиджабе избила молодую маму на глазах у ребёнка

Автор:
17 мая 2023 14:33
Метки: Уфа   драка   хиджаб   
897
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Камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестная хватает женщину за волосы и бьёт об асфальт.
Несчастная закричала и попросила от неё отстать. На это нападавшая ответила: "Ты троллингом занимаешься. Поняла меня?". Заявление писать пострадавшая отказалась, но следственный комитет все равно проводит проверку.

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Метки: Уфа   драка   хиджаб   
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9  комментариев
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922
ruslan d 45 минут назад
Ну а что там было в начале ?
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4k
Трям 13 минут назад
Ну хоть не взорвалась...
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13k
Kostick 44 минуты назад
гребаные дементоры
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372
RDV 53 минуты назад
Моя бы этой хид-жабе накостыляла)))
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