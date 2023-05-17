FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7566 постов • 871 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Джон Коннор из «Терминатора» вставил себе зубы и помирился с бывшей

Джон Коннор из «Терминатора» вставил себе зубы и помирился с бывшей

Автор:
17 мая 2023 14:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джон Коннор   звезды   знаменитости   и такое бывает   истории людей   наркозависимость   терминатор2   шоу бизнес   эдвард ферлонг   
1991
12
2

45-летний Эдвард Ферлонг, когда-то сыгравший юного Джона Коннора в «Терминаторе-2», после очень резво сумел пустить свою жизнь и карьеру под откос. Виной всему злоупотребление запрещёнными веществами и алкоголем. Но сейчас Ферлонг пытается вернуть контроль над ситуацией: он завязал, заменил сгнившие зубы на новенькие белоснежные и снова начал встречаться со своей бывшей пассией.


Папарацци засняли парочку — 45-летнего Эдварда Ферлонга и 43-летнюю Монику Кина — мирно прогуливающимися по Лос-Анджелесу. Казалось бы, ничего удивительного. Но дело в том, что Моника лет 10 назад подала на Ферлонга в суд и получила судебный ордер, запрещающий ему к ней приближаться.


Что ж, времена меняются, и теперь эти двое, похоже, снова вместе. Да и Эдвард, хоть и изменился со времён своей юности до неузнаваемости, всё же сейчас выглядит получше, чем еще совсем недавно. Пару месяцев назад ему вставили целый рот новых зубов — собственные сгнили из-за долгих лет употребления метамфетамина, — и теперь он с гордостью их демонстрирует в широкой улыбке.



Эдварду Ферлонгу было всего 13 лет, когда его нашли буквально на улице и пригласили сняться в блокбастере 1991 года «Терминатор 2: Судный день» вместе с Арнольдой Шварценеггером. Что тут скажешь: он был прекрасной находкой!

Увы, с внезапной популярностью и большими деньгами он не справился: пристрастился к алкоголю и запрещённым веществам, карьера схлопнулась, а сам он постепенно опустился и скатился на дно.

Он впал в тяжёлую зависимость от метамфетамина и героина, что привело к многочисленным арестам. С 2000 года он был частым клиентом реабилитационных центров, но всё безуспешно. В апреле 2001 года 23-летний Ферлонг был госпитализирован с передозировкой. Это тоже его не остановило.


Что касается личной жизни: Эдвард Ферлонг был три года женат на актрисе Рэйчел Белла. Этот брак закончился в 2009 году, когда он получил запретительный судебный приказ приближаться к жене и сыну. Это произошло после того, как он ударил её по лицу во время вспышки ярости, вызванной наркотиками.

Следующий его роман был как раз с Моникой Кина, не очень известной актрисой телесериалов, и его снова несколько раз арестовывали за насилие в семье. Закончилось всё в 2013 году судебным запретом хоть на метр приближаться к Монике.

В 2016 году Ферлонг в очередной раз столкнулся с законом, и снова это были проблемы с наркотиками

В общем, чем дальше, тем хуже — настолько, что даже до наркозависимого мозга дошло, что пора отталкиваться от дна.


Сейчас у актёра период, который он называет своим вторым шансом, второй жизнью. Он уже пять лет не употребляет, постепенно восстанавливается. Даже получил роль в фильме ужасов («Лесные холмы») и возможность вспомнить, каково оно — работать на съемочной площадке, общаясь с трезвыми людьми. Зубы вставил, опять же. И Моника Кина спустя 10 лет сменила гнев на милость.


Приятно снова вернуться на съемочную площадку и быть трезвым. Я иду на работу и не чувствую похмелья, это так необычно. И там общаюсь с другими трезвыми людьми, это круто.



В 1991 году я оказался в центре внимания, роль Джона Коннора стала для меня неожиданностью и шоком, от которого я, возможно, так и не оправился. Меня подняли из ниоткуда, быстро прослушали и хоп — я уже в фильме.... Мгновенный успех, после которого мне всегда казалось, что я всех обманываю. Я боялся, что люди могут узнать, кто я на самом деле. Когда я был моложе, за мной мало кто присматривал, я был оставлен на произвол судьбы. Я не знал, как распоряжаться своими деньгами. Будь я старше, я бы не принял так много плохих решений.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Джон Коннор   звезды   знаменитости   и такое бывает   истории людей   наркозависимость   терминатор2   шоу бизнес   эдвард ферлонг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Ego sum qui sum Час назад
Просто у скайнета не получилось с роботами, и он пошел обходным путем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
АнтонПолднев 12 минут назад
Предсказуемый путь очень многих детей - актёров. Ума нет. Бабки есть. Делай что хочешь. Пубертатные подростки всего мира хотят плюс/минус одного и того же.
Съёмки в эпизодах в низкобюджетных фильмах давали бабки на постоянное продолжение банкета. Чем бы это закончилось гадать не надо. В истории шоубиза таких персонажей валом вали. Взялся за ум? Молодец. Но теперь его карьера в Голливуде уже не состоится. Может спросить у себе подобных. Микро роли в фильмах no name, для поддержки штанов. Это максимум, что ему светит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 13 минут назад
Когда эго захватывает мозг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
GROMOZEKA 21 минуту назад
У меня пара алкашей на районе.
Очень похожи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Старичок Полчаса назад
ну вот, мир под надёжной защитой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
устал я от вас 38 минут назад
беда какая-то у американцев с стоматологией вставить забор в одинаковых тонах не могут.. позор какой-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Доктор Джонс 40 минут назад
Ходит милый по деревне, ходит - улыбается, сразу видно - зубы вставил, рот не закрывается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
871
Bastard Fat 49 минут назад
Васечкин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
ЧЕбуратор Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kostick Час назад
баблишко водится, раз на зубы хватило, вот бывшая и вернулась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
устал я от вас Kostick 37 минут назад
В данном варианте протезирования это вообще копейки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
устал я от вас Kostick 6 минут назад
))) Собрать полностью на имплантах это дорого. А тут самый простой бюджетный бабушкин вариант. В Москве эта халтура пару сотен стоить будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101082



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать...
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
Набирающие популярность в сообществах
Коровы пасутся на лужайке перед Рейхстагом
Коровы пасутся на лужайке перед Рейхстагом
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Европейская демократия в действии
Европейская демократия в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Войдите в положение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#ДТП#США#авто аварии#забавно#Китай#шоу бизнес#улыбнуло
#Юмор#животные#интересное#позитив#в мире#факты#знаменитости#люди#Россия#Автовсячина
#Прикол#автомобили#машина#история#аварии#подборка#кино#СССР#до и после#Реакция
Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 Танцы в инвалидном кресле и куча перьев: как прошло эпатажное шоу Филиппа Киркорова за 393&nbsp;300&nbsp;000 рублей Танцы в инвалидном кресле и куча перьев: как прошло эпатажное шоу Филиппа Киркорова за... 30 позорных фотошоп-фейлов от знаменитостей, которые сложно игнорировать 30 позорных фотошоп-фейлов от знаменитостей, которые сложно игнорировать 15 историй о неприятных знаменитостях от их разочарованных поклонников 15 историй о неприятных знаменитостях от их разочарованных поклонников 30 случаев, когда знаменитости случайно "ворвались" на чужие свадьбы 30 случаев, когда знаменитости случайно "ворвались" на чужие свадьбы "Без голых поп не обошлось": звёздные выходы на MetGala-2023 "Без голых поп не обошлось": звёздные выходы на MetGala-2023

На что жалуетесь?

Вернуться