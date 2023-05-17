Джон Коннор из «Терминатора» вставил себе зубы и помирился с бывшей

Папарацци засняли парочку — 45-летнего Эдварда Ферлонга и 43-летнюю Монику Кина — мирно прогуливающимися по Лос-Анджелесу. Казалось бы, ничего удивительного. Но дело в том, что Моника лет 10 назад подала на Ферлонга в суд и получила судебный ордер, запрещающий ему к ней приближаться.

Что ж, времена меняются, и теперь эти двое, похоже, снова вместе. Да и Эдвард, хоть и изменился со времён своей юности до неузнаваемости, всё же сейчас выглядит получше, чем еще совсем недавно. Пару месяцев назад ему вставили целый рот новых зубов — собственные сгнили из-за долгих лет употребления метамфетамина, — и теперь он с гордостью их демонстрирует в широкой улыбке.