Джон Коннор из «Терминатора» вставил себе зубы и помирился с бывшей

45-летний Эдвард Ферлонг, когда-то сыгравший юного Джона Коннора в «Терминаторе-2», после очень резво сумел пустить свою жизнь и карьеру под откос. Виной всему злоупотребление запрещёнными веществами и алкоголем. Но сейчас Ферлонг пытается вернуть контроль над ситуацией: он завязал, заменил сгнившие зубы на новенькие белоснежные и снова начал встречаться со своей бывшей пассией.
Папарацци засняли парочку — 45-летнего Эдварда Ферлонга и 43-летнюю Монику Кина — мирно прогуливающимися по Лос-Анджелесу. Казалось бы, ничего удивительного. Но дело в том, что Моника лет 10 назад подала на Ферлонга в суд и получила судебный ордер, запрещающий ему к ней приближаться.
Что ж, времена меняются, и теперь эти двое, похоже, снова вместе. Да и Эдвард, хоть и изменился со времён своей юности до неузнаваемости, всё же сейчас выглядит получше, чем еще совсем недавно. Пару месяцев назад ему вставили целый рот новых зубов — собственные сгнили из-за долгих лет употребления метамфетамина, — и теперь он с гордостью их демонстрирует в широкой улыбке.
Так эти двое выглядели на премьере в Лос-Анджелесе в январе 2011 года до того, как разошлись со скандалом
Эдварду Ферлонгу было всего 13 лет, когда его нашли буквально на улице и пригласили сняться в блокбастере 1991 года «Терминатор 2: Судный день» вместе с Арнольдой Шварценеггером. Что тут скажешь: он был прекрасной находкой!
Увы, с внезапной популярностью и большими деньгами он не справился: пристрастился к алкоголю и запрещённым веществам, карьера схлопнулась, а сам он постепенно опустился и скатился на дно.
Он впал в тяжёлую зависимость от метамфетамина и героина, что привело к многочисленным арестам. С 2000 года он был частым клиентом реабилитационных центров, но всё безуспешно. В апреле 2001 года 23-летний Ферлонг был госпитализирован с передозировкой. Это тоже его не остановило.
Что касается личной жизни: Эдвард Ферлонг был три года женат на актрисе Рэйчел Белла. Этот брак закончился в 2009 году, когда он получил запретительный судебный приказ приближаться к жене и сыну. Это произошло после того, как он ударил её по лицу во время вспышки ярости, вызванной наркотиками.
Следующий его роман был как раз с Моникой Кина, не очень известной актрисой телесериалов, и его снова несколько раз арестовывали за насилие в семье. Закончилось всё в 2013 году судебным запретом хоть на метр приближаться к Монике.
Моника и Эдвард в Лас-Вегасе в мае 2013 года, за несколько месяцев до вынесения запретительного судебного приказа
В 2016 году Ферлонг в очередной раз столкнулся с законом, и снова это были проблемы с наркотиками
В общем, чем дальше, тем хуже — настолько, что даже до наркозависимого мозга дошло, что пора отталкиваться от дна.
Сейчас у актёра период, который он называет своим вторым шансом, второй жизнью. Он уже пять лет не употребляет, постепенно восстанавливается. Даже получил роль в фильме ужасов («Лесные холмы») и возможность вспомнить, каково оно — работать на съемочной площадке, общаясь с трезвыми людьми. Зубы вставил, опять же. И Моника Кина спустя 10 лет сменила гнев на милость.
Приятно снова вернуться на съемочную площадку и быть трезвым. Я иду на работу и не чувствую похмелья, это так необычно. И там общаюсь с другими трезвыми людьми, это круто.
Про то, как Ферлонгу вставляли зубы, даже видео есть. Очень поучительное
И рассказал о том, что больше не употребляет и собирается использовать свой второй шанс как следует
В 1991 году я оказался в центре внимания, роль Джона Коннора стала для меня неожиданностью и шоком, от которого я, возможно, так и не оправился. Меня подняли из ниоткуда, быстро прослушали и хоп — я уже в фильме.... Мгновенный успех, после которого мне всегда казалось, что я всех обманываю. Я боялся, что люди могут узнать, кто я на самом деле. Когда я был моложе, за мной мало кто присматривал, я был оставлен на произвол судьбы. Я не знал, как распоряжаться своими деньгами. Будь я старше, я бы не принял так много плохих решений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Съёмки в эпизодах в низкобюджетных фильмах давали бабки на постоянное продолжение банкета. Чем бы это закончилось гадать не надо. В истории шоубиза таких персонажей валом вали. Взялся за ум? Молодец. Но теперь его карьера в Голливуде уже не состоится. Может спросить у себе подобных. Микро роли в фильмах no name, для поддержки штанов. Это максимум, что ему светит.
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