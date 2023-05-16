15 историй о неприятных знаменитостях от их разочарованных поклонников

Не зря говорят, что не стоит встречаться со своими кумирами: в лучшем случае они окажутся обычными людьми, а в худшем — заносчивыми и невыносимыми грубиянами. Ну, это если верить историям из соцсетей, конечно.
1. «Это история моего бывшего парня, но, думаю, она подходит под запрос. Он пошел на встречу с Адамом Сэвиджем из «Разрушителей мифов». Мой бывший не высокий парень. Адам пробирался сквозь толпу, повернулся, чтобы посмотреть на кого-то, ЗАРЯДИЛ моему бывшему локтем по лицу и продолжил идти как ни в чем не бывало. А потом было еще лучше! Мой бывший пошел на другую встречу по другому поводу в надежде на этот раз лично поговорить с Адамом и получить автограф и извинения за прошлый раз. Адам наступил ему на ногу на пути к сцене. После этого мой бывший навсегда возненавидел Адама Сэвиджа. Мой бывший был эмоциональным абюзером с тяжелым случаем нарциссизма, так что Адам Сэвидж навсегда останется моим героем за то, что ударил его локтем по лицу».
2. «У меня ни разу не было негативного опыта с теми, кого я считаю своими кумирами. А вот у моего лучшего друга детства подобная встреча прошла настолько плохо, что он на месте оборвал почти 20 лет фанатства. Он работал в одном из крупных обувных магазинов и выиграл конкурс на посещение мероприятия со звездами НБА. Там он познакомился со многими игроками и тренерами, нынешними и бывшими, и в целом отлично провел время. Пока не встретил Майкла Джордана. Друг коллекционировал кроссовки, и у него были абсолютно все кроссовки Джордана на тот момент, оригинальные и переиздания. Около 30 пар, если считать разные цвета. Его комнату украшали многочисленные плакаты, майки, коллекционные карточки, мерч всех типов. Он увидел Джордана и решил просто постоять рядом, пока тот не закончит с кем-то говорить, и быстро представиться и перекинуться парой слов, без фото, без автографа, просто поздороваться. Джордан заканчивает беседу, мой друг подходит к нему, и Джордан спрашивает у него, грубо говоря, кто он такой и чего он хочет, и в целом ведет себя как м*дак. Мой друг просто говорит ему, что он большой фанат, и было здорово наконец-то с ним встретиться. Джордан в ответ говорит что-то типа: «Ага, как скажешь» и уходит. Друг вернулся домой и начал распродавать всю свою коллекцию обуви и вещей, связанных с Джорданом. Он слышал до этого похожие истории и думал, что люди просто преувеличивали или выдумывали. Нет, Джордан действительно м*дак в реальной жизни».
3. «Это была не плохая встреча, просто неловкая. Мне довелось встретиться с Карлом Урбаном на коне, он был очень дружелюбным и все такое, но я так нервничала, что едва смогла связать два слова (английский не мой родной язык, и это тоже сыграло свою роль). Также мне пришлось немного подождать, потому что он отошел в туалет прямо когда подошла моя очередь, так что я тупо там стояла и ждала. На самом деле он вроде бы как пытался завязать разговор, но я только неловко хихикала, как будто мой мозг разом покинули все английские фразы и слова, которые я знала. Проклятая неловкость. Во второй половине дня я пошла на панель Q&A, и он был реально смешным и интересным, так что, думаю, в целом он классный парень. Это просто я слишком неловкая :/»
4. «Райан Рейнольдс. Я знаю, что он Дэдпул и любимец Твиттера, но он был настоящим говнюком, когда давал нам интервью. Это было в далеком 2009 году. У него было назначено интервью для продвижения фильма. Дело было в Торонто, где в феврале на улице чертовски холодно. Его поклонники выстроились в очередь возле здания около 6 часов утра, а Райан должен был дать интервью в 8. Каждый раз, когда фанаты мельком его замечали, они с ума начинали сходить. Райана Рейнольдса совершенно не интересовали собственные поклонники, он не удосужился выйти и хоть как-то признать их существование. Я тогда был ассистентом и сказал ему, что он может пообщаться с фанатами перед интервью, если хочет. Он даже взгляд не поднял, просто отрезал: «Нет». Он обращался с большей частью съемочной группы как с дерьмом и ушел раньше положенного. Он талантливый чел, может, у него был плохой день, но он не выглядел напряженным — просто типичное поведение примадонны, которое я терпеть не могу».
5. «В колледже мой друг подрабатывал, рисуя комиксы. Благодаря этому всякий раз, когда в городе проходил какой-нибудь комикс-кон, ему выделяли столик — обычно где-то в конце зала, но зато он мог провести нас бесплатно, сказав, что мы его помощники. Однажды его стол стоял в дальнем углу, у двери, через которую гости съезда входили и выходили из главного зала. В том году почетным гостем был Уолтер Кениг (Чехов из «Звездного пути»). Когда он готовился войти в главный зал для Q&A, он стоял у стола моего друга, ожидая объявления. Мы попытались поздороваться с ним, и мой друг сказал ему, как много значил для него «Звездный путь», когда он был маленьким, но Кениг просто проигнорировал его. Более того, он довольно пренебрежительно отнесся к нему — смотрел на него свысока и т. д. В общем, Кениг заканчивает Q&A и возвращается, пытаясь незаметно проскользнуть через дверь. Когда он проходит мимо, мой друг встает и кричит: «Эй, смотрите! Это же Чехов!». После чего на мужика тут же набрасываются все фанаты в помещение. Он не мог пошевелиться, как ни пытался пробиться сквозь толпу. Хороший был день».
6. «Мой лучший друг работает в люксовом такси и однажды вез Эда Ширана на его концерт. Эд садится в его машину, мой друг здоровается с ним, тот даже не здоровается в ответ. Друг говорит ему несколько секунд спустя: «Здравствуйте, меня зовут... Сегодня я ваш водитель, и я прошу прощения, но не могу не сказать вам, что мне очень нравится ваша музыка, и для меня большая честь везти вас на ваш концерт». Долбаный Эд тупо смотрит на него, говорит: «Да пофиг» и надевает наушники. Как вы можете догадаться, мой лучший друг с того момента его недолюбливает».
7. «Много лет назад мой дедушка работал барменом в очень дорогом отеле в моем родном городе. Однажды туда заглянул Мик Джаггер. Мой дедушка мало что знал о Rolling Stones, но знал, что остальные члены семьи большие поклонники, поэтому, когда обслуживал его в баре, попросил автограф. Джаггер ничего не сказал, но что-то написал на салфетке. Когда мой дедушка посмотрел на нее, он прочитал «Иди на х**». Даже автографа не было. У***нский поступок, я считаю».
8. «В детстве у меня на стене висел плакат Кэмерон Диаз. Я всегда думал, что круче нее никого нет. Потом я встретил ее, и она оказалось грубой, заносчивой и заставила меня выйти из лифта, в котором я уже стоял, чтобы она могла подняться на нем одна. Мы шли на одно и то же мероприятие. Позже, когда нас представил общий знакомый, она сделала вид, что этого инцидента с лифтом тупо не было. Всё это заставило меня думать, что она всегда такая. Она, конечно, сексуальная, но я бы к ней и близко больше не подошел».
9. «О, есть у меня веселая история… Много лет назад я был на концерте Blondie, и мне разрешили пройти за кулисы с моим другом, который работал в маркетинговом агентстве с талантами. Дебби Харри болтала с кем-то из группы, и мы не хотели ее беспокоить, поэтому друг спросил другого члена группы, можно ли сфотографироваться с ним. У меня с собой была довольно хорошая камера. Это было почти двадцать лет назад, так что камера была с катушкой пленки внутри. Парень из группы был не против, поэтому я сфоткал его с моим другом на переднем плане и Дебби на заднем плане. Как только я сделал снимок, Дебби просто набросилась на меня! Я объяснил ситуацию, но она взбесилась и заявила, что вызовет полицию, если я немедленно не отдам ей пленку, и, мол, «ты что, в тюрьму захотел!?!» Я спросил, за что, по ее мнению, копы должны отправить меня в тюрьму. Она в ответ прибавила децибелов и давай повторять: «Отдай мне ее! Отдай мне эту чертову пленку!», снова и снова. В этот момент я думаю — да, когда-то это была Дебби Харри, но сейчас это просто какая-то сумасшедшая, и у меня есть право тупо не взаимодействовать с сумасшедшими, поэтому я начинаю пятиться, чтобы просто уйти. Сразу же она начинает вопить, как будто ее ударили ножом или что-то в этом роде. Просто громкий, высокий, непрерывный крик. Появляются два огромных парня, и она говорит им отобрать у меня камеру, точно таким же тоном, каким королевы обычно говорят «Голову ему с плеч!». Эти двое здоровых парней говорят: «Отдай нам камеру, или у тебя будут проблемы». Тогда я вытаскиваю свой телефон и говорю: «ОК, я звоню в полицию». Видимо, мой тон сработал, потому что человек, который, как я подумал, был менеджером Дебби, подошел и сказал: «Хорошо, вот что мы сделаем. Мы купим у вас эту пленку. Сколько вы хотите за нее?» Я говорю: «Ну, не знаю. У меня там есть парочка хороших фотографий. Может, сто фунтов за моральный ущерб?». Не дрогнув, он вытаскивает свой бумажник и, я не знаю, то ли он ослышался, то ли просто не умеет считать, но он достает целую пачку пятидесятифунтовых банкнот и вслух отсчитывает десять пятидесятифунтовых банкнот, которые затем отдает мне. Это гораздо больше, чем я просил, так что я уже совсем офигеваю, просто открываю камеру и отдаю ему пленку. Конец. Каждый раз, когда я теперь слышу песню Blondie, я задумываюсь, что же ее так взбесило и почему тот парень так много заплатил мне за пленку».
10. «Когда мне было 15-16 лет, я была одержима группой New Kids on the Block, и чудесным образом они приехали в мой родной город в Мексике. Я добыла билет, только начала плакать на плече незнакомой девушки передо мной, а затем ... Донни долбаный Уолберг попытался заставить испаноязычную толпу подпевать ему, и мы не смогли, потому что, ну, мы говорим на испанском. Донни взбесился и наорал на нас: «Да пошли вы на ***!!!» Большинство его не поняли, так что продолжили аплодировать и радостно кричать, а я стояла ошеломленная и убитая горем. Я осталась до конца концерта, но как только вернулась домой избавилась от плакатов NKOTB и перестала их любить. Иди на ***, Донни, дерьма ты кусок».
11. «В детстве я любил науку и постоянно смотрел передачу «Билл Най — ученый шалопай». Он раздавал автографы в Научном центре Сент-Луиса, мне было около 8 или 10 лет, и я был чертовски рад возможности с ним встретиться. Мама купила мне постер с динозаврами, чтобы он его подписал. Я прождал около 5 минут в очереди только чтобы увидеть крайне задолбанного, раздраженного Билла Ная. Сказал ему, что мне очень нравится его передача и что я мечтаю стать палеонтологом, когда вырасту. Он буквально сказал себе под нос «Ага, как скажешь, парень», подписал мой постер и громко сказал: «СЛЕДУЮЩИЙ!». Меня это не особо задело, но я помню, как моя мама сказала: «Ха, а он та еще задница, да?». Справедливости ради, он не просто подписал плакат, он также приписал «Следуй за своей мечтой» или что-то в этом роде. Я предоставлю Биллу презумпцию невиновности в этом вопросе; думаю, что ему просто было скучно и он устал раздавать маленьким детям автографы несколько часов подряд. Я бы на его месте тоже устал!»
12. «Мой приятель — большой фанат Бэтмена, и его притащили на одну встречу с Вэлом Килмером с сеансом Q&A. Вэл вел себя как нереальный м*дак, пока мой приятель пытался задать ему вопрос. Я все время слышал, что он ужасно груб со своими поклонниками, но теперь у меня есть информация из первых рук».
13. «Когда нам с другом было лет 17-18, мы пошли на запись выпуска шоу X-Factor. Деми Ловато (звезда канала Disney и одна из судей в этом шоу) выезжала с парковки студии, и мой друг просто сказал ей: «Боже, я так тебя люблю, ты мне жизнь спасла». Деми ужасно разозлилась, сказала «От***ись от меня» тоном полной с*ки и тупо уехала. У нее биполярка, но после этого она категорически разонравилась моему другу, просто сердце ему разбила».
14. «Я встретил Майкла Джордана в продуктовом магазине в Чикаго несколько лет назад. Я сказал ему, мол, как здорово встретиться с ним лично, но я не хочу быть говнюком и беспокоить его, попросив сфоткаться или что-то в этом роде. Он сказал: «То есть, как сейчас?». Я был в шоке и едва только смог выдавить из себя «А?», как он начал перебивать меня, повторяя «А? А? А?» и размахивая ладонью у меня перед лицом. Я отошел и вернулся к своим покупкам, и услышал, как он смеется у меня за спиной. Когда я пришел на кассу, я увидел, как он пытается выйти за дверь с пятнадцатью батончиками «Milky Way» в руках, не заплатив. Девушка на кассе была очень милой и профессиональной, и просто сказала: «Сэр, вам нужно сначала заплатить». Сначала он делал вид, что устал и не слышит ее, но в итоге все же развернулся и принес их на кассу. Когда она взяла только один из батончиков, чтобы отсканировать его несколько раз, он остановил ее и велел сканировать каждый по отдельности, «чтобы предотвратить любое электрическое вмешательство», а затем повернулся и подмигнул мне. Я не уверен, что такой термин вообще существует. После того, как она отсканировала каждый батончик, она сложила их в пакет и начала называть цену, но он продолжал перебивать ее, очень громко зевая».
15. «Я не знаю, реально ли это была она или нет, но в 2010 году, когда мне было лет 9, я отправила сообщение Ариане Гранде через Facebook*; она тогда снималась в сериале «Виктория-победительница». Я сказала, что я ее большая поклонница, а она назвала меня тупой с*кой. Мне стало очень обидно, и я от нее отписалась. Лол».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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