15 историй о неприятных знаменитостях от их разочарованных поклонников

9. «О, есть у меня веселая история… Много лет назад я был на концерте Blondie, и мне разрешили пройти за кулисы с моим другом, который работал в маркетинговом агентстве с талантами. Дебби Харри болтала с кем-то из группы, и мы не хотели ее беспокоить, поэтому друг спросил другого члена группы, можно ли сфотографироваться с ним. У меня с собой была довольно хорошая камера. Это было почти двадцать лет назад, так что камера была с катушкой пленки внутри. Парень из группы был не против, поэтому я сфоткал его с моим другом на переднем плане и Дебби на заднем плане. Как только я сделал снимок, Дебби просто набросилась на меня! Я объяснил ситуацию, но она взбесилась и заявила, что вызовет полицию, если я немедленно не отдам ей пленку, и, мол, «ты что, в тюрьму захотел!?!» Я спросил, за что, по ее мнению, копы должны отправить меня в тюрьму. Она в ответ прибавила децибелов и давай повторять: «Отдай мне ее! Отдай мне эту чертову пленку!», снова и снова. В этот момент я думаю — да, когда-то это была Дебби Харри, но сейчас это просто какая-то сумасшедшая, и у меня есть право тупо не взаимодействовать с сумасшедшими, поэтому я начинаю пятиться, чтобы просто уйти. Сразу же она начинает вопить, как будто ее ударили ножом или что-то в этом роде. Просто громкий, высокий, непрерывный крик. Появляются два огромных парня, и она говорит им отобрать у меня камеру, точно таким же тоном, каким королевы обычно говорят «Голову ему с плеч!». Эти двое здоровых парней говорят: «Отдай нам камеру, или у тебя будут проблемы». Тогда я вытаскиваю свой телефон и говорю: «ОК, я звоню в полицию». Видимо, мой тон сработал, потому что человек, который, как я подумал, был менеджером Дебби, подошел и сказал: «Хорошо, вот что мы сделаем. Мы купим у вас эту пленку. Сколько вы хотите за нее?» Я говорю: «Ну, не знаю. У меня там есть парочка хороших фотографий. Может, сто фунтов за моральный ущерб?». Не дрогнув, он вытаскивает свой бумажник и, я не знаю, то ли он ослышался, то ли просто не умеет считать, но он достает целую пачку пятидесятифунтовых банкнот и вслух отсчитывает десять пятидесятифунтовых банкнот, которые затем отдает мне. Это гораздо больше, чем я просил, так что я уже совсем офигеваю, просто открываю камеру и отдаю ему пленку. Конец. Каждый раз, когда я теперь слышу песню Blondie, я задумываюсь, что же ее так взбесило и почему тот парень так много заплатил мне за пленку».