15 историй о неприятных знаменитостях от их разочарованных поклонников

10. «Когда мне было 15-16 лет, я была одержима группой New Kids on the Block, и чудесным образом они приехали в мой родной город в Мексике. Я добыла билет, только начала плакать на плече незнакомой девушки передо мной, а затем ... Донни долбаный Уолберг попытался заставить испаноязычную толпу подпевать ему, и мы не смогли, потому что, ну, мы говорим на испанском. Донни взбесился и наорал на нас: «Да пошли вы на ***!!!» Большинство его не поняли, так что продолжили аплодировать и радостно кричать, а я стояла ошеломленная и убитая горем. Я осталась до конца концерта, но как только вернулась домой избавилась от плакатов NKOTB и перестала их любить. Иди на ***, Донни, дерьма ты кусок».