Что копали и что "забыли" советские строители в недрах горы?: заброшенный автотоннель окружной дороги в Гаграх⁠⁠

Вот такое вот богатство, осталось ржаветь в недрах скального массива в городе Гагры, а сколько ещё подобных амбициозных проектов позднего СССР так и суждено было завершить? Много, очень много. Успей их СССР их закончить и возможно история приняла бы совсем другой оборот…