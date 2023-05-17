Что копали и что "забыли" советские строители в недрах горы?: заброшенный автотоннель окружной дороги в Гаграх⁠⁠

Ночь. Заросли колючего кустарника. Зияющий провал портала и тоннель, уходящий в темноту неизвестности. Выработка кажется гигантской — она на порядок больше тоннеля метро и здесь легко разъедутся два грузовых автомобиля. Собственно, для этой цели его и построили — перед вами тоннель второй, недостроенной очереди окружной дороги города Гагры.
«Восьмидесятые», Советский Союз. Ещё не зная, что ноги у колоса трещат по швам, на юге страны начинается строительство амбициозного и очень дорогого проекта — окружной автомобильной дороги для разгрузки главной транспортной хорды черноморского побережья и улучшения экологической обстановки в курортной зоне возле города.
Как вы уже могли догадаться строительство было прервано разрушением великой страны, а затем и вспыхнувшим на территории бывшей союзной республики междоусобным конфликтом. Закончить строительство первой очереди готового на 70% тоннеля
абхазам российским специалистам удалось только в 2013 году. Средства на строительство также выделила Россия в рамках комплексной программы помощи союзному государству.
В настоящий момент тоннели № 1 и № 2 (первая очередь строительства) сданы и функционируют, № 3 стоит заброшенным, а тоннель № 4 (третья очередь) так и вовсе остался только на бумаге. Нас интересует именно третий тоннель, как единственный доступный для свободного посещения.
Тоннель длинный, но однообразный. На протяжении всех 1300 метров не было ничего, кроме редких остатков строительного инструмента, потоков воды, срывающихся с потолка и одной развилки — скромной технической сбойки ведущей на поверхность.
Изюминкой же данного заброшенного места и тем, ради чего стоило идти почти полтора километра по подземелью является исполинских размеров конструкция.
Называется устройство непривычно — это катучая опалубка для облицовки тоннелей.
Общее устройство похожей катучей опалубки смотрите на схеме выше.
Питания нет и при всём желании напрочь проржавевшую конструкцию не сдвинуть и на сантиметр. Полезная функция устройства утрачена и теперь её единственная задача, служить напоминания о миллионах советских рублей в прямом смысле, закопанных в кавказском хребте.
Интересно, что колёсики есть не только в основании, но и сверху.
Сборные элементы опалубки, очень напоминают чугунные тюбинги метро.
Да и в целом, автодорожный тоннеля сильно напоминает заброшенные площадки метростроя, о которых мы вам уже рассказывали.
Облицовка тоннеля делалась просто, в пространство между катучей опалубкой и скальной породой двумя насосами под давлением подавался раствор бетона.
Раствор засыхал, тоннели рыли дальше и с помощью троса подтягивали устройство к новому участку. Сейчас бетон застыл в шлангах, а сама опалубка накрепко срослась самим тоннелем.
Вот такое вот богатство, осталось ржаветь в недрах скального массива в городе Гагры, а сколько ещё подобных амбициозных проектов позднего СССР так и суждено было завершить? Много, очень много. Успей их СССР их закончить и возможно история приняла бы совсем другой оборот…
Источник:
- Советские плавленые сыры
- Топ 10 красивых транзисторных приемников
- 3 заброшенных научных сооружения СССР
- Заброшенная база ядерных ракет
- 12 самых живописных заброшенных мест России
-
А-а-а! Вот до чего ГМО дошло! Теперь уже и у колосьев есть ноги. И они!... ТРЕЩАТ! Жуть!