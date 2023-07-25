Убежище-тир двойного назначения: Зачем их строили

На заднем дворе одной из школ, среди возвышающихся оголовков вентиляционных шахт, из земли выходят два наклонных входа в это защитное сооружение двойного назначения, заброшенного ещё в 1990-х гг. и представляющего собой два блока с отдельными входами.

Сами блоки не имели переходов между собой, но при этом соединялись своими вентиляционными системами, которых было смонтировано в избытке.