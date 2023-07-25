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Убежище-тир двойного назначения: Зачем их строили

Убежище-тир двойного назначения: Зачем их строили

Автор:
25 июля 2023 10:23
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: СССР   Строительство   интересно   тир   убежище   фото   
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На закате СССР к строительству убежищ Гражданской Обороны стали подходить более рационально. Так для того, чтобы нести меньшие расходы на их содержание и использование простаивающей полезной площади, стали появляться проекты защитных сооружений двойного назначения, которые в мирное время использовались как автопарковки, магазины, различные склады, школьные тиры и т.д.

И об одном из таких заброшенных убежищ-тиров, причём в крайне нестандартном исполнении, мы сегодня и расскажем.

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На заднем дворе одной из школ, среди возвышающихся оголовков вентиляционных шахт, из земли выходят два наклонных входа в это защитное сооружение двойного назначения, заброшенного ещё в 1990-х гг. и представляющего собой два блока с отдельными входами.

Сами блоки не имели переходов между собой, но при этом соединялись своими вентиляционными системами, которых было смонтировано в избытке.

После спуска нас встречает 750-килограммовая защитно-герметическая дверь довольно редкой модели с четырьмя ригельными запорами. Обычно на таких моделях они не разветвлённые по краям и их всего два.

Кроме того, привычной для убежищ стоящей за ней второй гермодвери тамбура, обеспечивавшей шлюзование и препятствование прямого контакта заражённого воздуха с залами для укрываемых здесь почему-то смонтировано не было.

В этом блоке было аж три вентиляционных помещения, занимавших довольно много места и частично обеспечивавших вентиляцией второй блок.

В каждой вентиляционной было по несколько циклонов.

Но при этом ни одной фильтро-вентиляционной установки для очистки заражённого воздуха среди этих вентиляционных помещений не было.

Также в этом блоке располагалось помещение насосной с приямком ЗУМПФ-а

Основную же площадь блока занимал зал для укрываемых примерно человек на 400-500, который в мирное время использовался в качестве стрелковой галереи учебного тира, для чего в конце зала был смонтирован пулеулавливатель.

А в одном из примыкающих к залу помещений располагался ещё один небольшой пистолетный тир.

Теперь давайте перейдём во второй блок, где на входе также установлена всего одна защитно-герметическая дверь.

В этом блоке также было два помещения вентиляционных установок.

У входа находилось небольшое помещение учебного класса с выходом в помещения санузлов.

Остальную часть этого блока занимал полностью аналогичный по своим габаритам зал для укрываемых, использовавшийся как стрелковая галерея.

В конце которого также располагался пулеулавливатель. Вот такое необычное, но к сожалению полностью сгнившее убежище.

А на этом всё.

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Метки: СССР   Строительство   интересно   тир   убежище   фото   
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