Воры в Сан-Франциско заезжают в магазины на велосипедах

В Сан-Франциско закрываются магазины и супермаркеты из-за воров, которые совсем не стесняясь выносят всё, что могут схватить. Особо наглые криминальные элементы ходят в магазины с чёрными пакетами.
В сети появился ролик из магазина в Сан-Франциско, куда афроамериканец заехал прямо на велосипеде. В руках у вора был чёрный пакет, в который он накидал товары. Охранник пытался остановить мужчину, но не проявлял особого рвения. При этом местные чиновники рассказали, что полиция просит не сообщать о кражах, так как "есть другие дела", пишет NewYork Post.
Несколько лет назад в Калифорнии приняли революционный закон — декриминализировали магазинные кражи на сумму меньше 950 долларов, пишет газета San Francisco Chronicle.
В связи с этим магазинные кражи стали обыденным делом.
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Всем добра и любви!
p.s. Он там еще много интересного напринимал, но сейчас не вспомню.
Непонятно только для чего это делается??? Просто если допустить что это по скудоумию, то становится действительно страшно.
Я отвечаю "все, что рассказывают о США правда и всё ложь, потому-что там 50 штатов и в каждом свои законы, где-то так, а где-то иначе"
это не преступление, а проступок.
Короче заходи и бери что хочешь и желательно цвет кожи черный .