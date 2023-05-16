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Воры в Сан-Франциско заезжают в магазины на велосипедах

Воры в Сан-Франциско заезжают в магазины на велосипедах

Автор:
16 мая 2023 23:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: BLM   США   Сан-Франциско   видео   гетто   ограбление   преступность   
4394
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В Сан-Франциско закрываются магазины и супермаркеты из-за воров, которые совсем не стесняясь выносят всё, что могут схватить. Особо наглые криминальные элементы ходят в магазины с чёрными пакетами.

В сети появился ролик из магазина в Сан-Франциско, куда афроамериканец заехал прямо на велосипеде. В руках у вора был чёрный пакет, в который он накидал товары. Охранник пытался остановить мужчину, но не проявлял особого рвения. При этом местные чиновники рассказали, что полиция просит не сообщать о кражах, так как "есть другие дела", пишет NewYork Post.

Несколько лет назад в Калифорнии приняли революционный закон — декриминализировали магазинные кражи на сумму меньше 950 долларов, пишет газета San Francisco Chronicle.

В связи с этим магазинные кражи стали обыденным делом.

Источник:

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Метки: BLM   США   Сан-Франциско   видео   гетто   ограбление   преступность   
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41  комментарий
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292
устал я от вас 11 часов назад
с такой охраной грех не воровать..
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358
RDV 44 минуты назад
от каждого по возможности, каждому по потребности...хуль, коммунизм в сша наступил)))
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20k
nobody® 55 минут назад
Опять байтовый заголовок. Пишут про ограбление, а в ролике лутинг ;-)
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3
Мармат Марматов Час назад
у него, походу и велосипед краденый
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34
Имя пользователя Час назад
Самое главное это зачем, так позволено вести себя нигерам! А ответ все узнают скоро, при чём очень скоро! Одно могу сказать, что нигам в очень близком будущем не позавидуешь! Нигерам этого не понять, в силу отсутствия мозгов. Запасаемся попкорном и усаживаемся поудобнее, будет интересно! )))
Всем добра и любви!
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2k
Alex Час назад
Херасе борзый ниггер
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11k
Dmitry 2 часа назад
Не потому что их потом обвинят в расизме и уволят, а потому что губернатор принял закон, по которому кража менее 1000$ (одним заходом), считается мелким хулиганством и полиция на такие вызовы не должна приезжать.
p.s. Он там еще много интересного напринимал, но сейчас не вспомню.
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7k
Николай 2 часа назад
Мда уж по христиански...
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5k
Denis Cudreacov 2 часа назад
Я был пару раз в США и когда меня спрашивают "там правда так?"
Я отвечаю "все, что рассказывают о США правда и всё ложь, потому-что там 50 штатов и в каждом свои законы, где-то так, а где-то иначе"
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43k
Валерий 3 часа назад
насколько знаю такое в большинстве штатов америки не прокатит--запросто настреляют дырок в чернокожей жопе, а вот в больших городах типа Сан Франциско или Нью Йорка такое запросто, да ещё и могут предъявить охране(и предъявят) если какому нигеру по морде надают, потому охрана и стоит молча наблюдает--кому охота за решётку?
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3k
Pill 3 часа назад
Thank you!!!
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12k
GROMOZEKA 3 часа назад
Демократичная демократия, да леперасты?
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62k
hpgjzsorqzo4 3 часа назад
В Калифорнии узаконили магазинные кражи .Пару лет назад в Калифорнии приняли революционный закон кражи на сумму меньше 950 долларов
это не преступление, а проступок.
Короче заходи и бери что хочешь и желательно цвет кожи черный .
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504
Damvrot Hohlam 4 часа назад
грязный нигер
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7
Денис 4 часа назад
У нас бы его уже пол часа ка пи..дили бы....
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1k
SmartCat101 5 часов назад
надо в суд подать на застройщика - построил магазин ,который легко ограбить
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334
Александр Поляков 7 часов назад
и не трогать его. Вдруг он ещё и педераст.
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10k
Бритва 7 часов назад
маску почему не сорвали? или современным системам опознавания это уже не требуется?
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14k
котегRUS 8 часов назад
На двери... "Спасибо за ваш визит"
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3k
Daimos 8 часов назад
Охранник и не должен рисковать жизнью. У каждого может быть оружие. А грабитель вечером получит свои 20 пуль.
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2k
Сергей Лаврушкин 9 часов назад
интересно какую функцию выполняют данные охранники ??
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125
ЧЕбуратор Сергей Лаврушкин 4 часа назад
Задерживать белых...
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