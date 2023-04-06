Этому животному на Руси приносили жертвы

Сказка про Машеньку, которая забралась к мишкам в дом, везде посидела и поспала, знакома нам всем с самого детства. Но вот его историческая основа совсем не такая уж милая, как может показаться на первый взгляд...
С самых древних времён в Восточной Европе устраивали так называемые "медвежьи свадьбы", когда хищнику приводили в лес девушку. Ужасно, но последний такой случай был зарегистрирован относительно недавно - его описали в советских газетах уже после Октябрьской революции.
Почему именно медведь?
Этот хозяин леса на Руси считался символом плодородия. Этнографы описывали, что неспособные иметь детей крестьянки пытались пролезать между лап дрессированного медведя. Якобы это помогало излечиться от бесплодия.
Медведь ещё со времён неолита почитался народами северной Евразии как тотемное животное. В фольклоре орочей, тунгусо-маньчжурских народов, айнов можно встретить сюжеты о том, как женщина выходит замуж за медведя. Коми чествовали богатыря Кудым-Оша, которого колдунья родила от медведя. Мордва пела песню о девушке, обручившейся с королём леса.
В фольклоре восточных славян тоже есть та самая "медвежья свадьба".
"Маша и медведь" - это, по сути, иллюстрация первобытной инициации - когда юная девушка попадает в мужской дом. Есть также сказки "Медведь и три сестры" и "Животные-зятья", а в русской сказке об Иване-богатыре "Медвежье ушко" женщина выходит замуж за медведя и даже рожает от него ребёнка. Кстати, во всём этом фольклоре, девушки обычно от своих медведей сбегали.
Под браком в сказках понимался обряд жертвоприношения. Александр Плешаков, криминологический специалист, считал этот обряд "одной из первых и древних форм этнозоологического насилия".
Такой вот жестокий "брак" этнографы впервые зафиксировали на острове Тимор (Малайский архипелаг) - там священным животным был гребнистый крокодил. Девушку (непременно девственницу) наряжали в свадебное платье и усаживали на "священный камень". Если крокодил съедал несчастную, то считалось, что брак состоялся. Есть сведения, что "свадьба" с рептилией проводилась каждый год.
Николай Гумилёв в своём стихотворении "Невеста льва" описал переживания жертвы такого обряда, взяв за основу африканские традиции:
Жрец решил. Народ, согласный
С ним, зарезал мать мою:
Лев пустынный, бог прекрасный,
Ждёт меня в степном раю.
Мне не страшно, я ли скроюсь
От грозящего врага?
Процедура жертвоприношения хищникам изжила себя ещё в древности. Когда патриархат пришёл на смену матриархату, люди перестали верить в бракосочетание с тотемным животным. Стоит отметить, что ни в одной русской сказке нельзя встретить положительного отношения к женихам-медведям. Казалось бы, после принятие христианства тотемизм должен был исчезнуть окончательно. Но нет.
Есть данные, что в экстремальных ситуациях крестьяне продолжали практиковать варварский обычай.
В 1925 году Николай Брыкин написал в "Ленинградскую правду" небольшую статью "Медвежья свадьба". Он описал там случай, который произошёл в Вороньем поле Олонецкой губернии. Скорее всего говорится о деревне Варишпельда (сегодня это территория Пудожского района в Карелии). Барыкин рассказал, что местные жители, измученные нашествием медведей, убивавшими скот, собрали совет старейшин. Вот они-то и посоветовали "отделаться девкой", полагая, что получив самую красивую девушку деревни, медведь от них отстанет. Некой Насте пришлось стать "невестой". Обряженную в красивое платье её силой потащили в лес. Настю привязали недалеко от медвежьего логова со словами: "Не осуди, Настюшка. Ублажай медведюшек. Заступись за нас, кормилица, не дай лютой смертью изойти".
Настя смогла выпутаться из верёвок и добраться до соседнего села. Когда стариков из Вороньего поля допрашивали, они спокойно объяснили, что такие вот "медвежьи свадьбы" проводились исстари.
Разумеется, статья Быркина вызвала бурю обсуждений, и читатели разделились на два лагеря: кто-то поверил в неё, а кто-то не мог даже и представить, что при советской власти такое варварство возможно. Этнограф Лев Штенберг писал в своей книге, вспоминая статью: "Как это ни покажется невероятным, тем не менее подобные жертвоприношения практикуются до настоящего времени в глухих местах нашей собственной страны".
Позже, ряд учёных, например доктор филологических наук Неонила Криничная также подтвердила, что такое происходило "в одной из северно-русских деревень" и что этот страшный и жестокий обычай практиковался и до начала XX века и после.
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