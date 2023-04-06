Этому животному на Руси приносили жертвы

Почему именно медведь?

Этот хозяин леса на Руси считался символом плодородия. Этнографы описывали, что неспособные иметь детей крестьянки пытались пролезать между лап дрессированного медведя. Якобы это помогало излечиться от бесплодия.

Медведь ещё со времён неолита почитался народами северной Евразии как тотемное животное. В фольклоре орочей, тунгусо-маньчжурских народов, айнов можно встретить сюжеты о том, как женщина выходит замуж за медведя. Коми чествовали богатыря Кудым-Оша, которого колдунья родила от медведя. Мордва пела песню о девушке, обручившейся с королём леса.