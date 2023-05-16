Учёный установил мировой рекорд, прожив под водой 74 дня

Предыдущий рекорд в 73 дня, два часа и 34 минуты был установлен двумя профессорами из Теннесси — Брюсом Кантреллом и Джессикой Фейн — в том же месте в 2014 году. Но профессор Дитури пока не готов всплыть на поверхность, довольствовавшись своим рекордом, — он планирует оставаться в капсуле до 9 июня, когда с начала миссии, получившей название Project Neptune 100, пройдет 100 дней.

Миссия сочетает в себе медицинские и океанические исследования, а также образовательные цели и была организована Фондом развития морских ресурсов, владельцем капсулы.