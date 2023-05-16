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Впечатляющая работа дублера Киану Ривза на съемках «Джона Уика 4»

Впечатляющая работа дублера Киану Ривза на съемках «Джона Уика 4»

Автор:
16 мая 2023 16:22
Метки: Джон Уик 4   Киану Ривз   дублер   кино   
1099
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Доказательство того, что им тоже пора вручать «Оскар»

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Метки: Джон Уик 4   Киану Ривз   дублер   кино   
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9  комментариев
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10k
Бритва Час назад
почему этот фильм без сюжета так популярен?
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5k
Tuskub Час назад
Автор - "лайкодрочер"!)) Расскажи - а с какого перепугу ты взял, что это был "дублер"? Я на видео данного факта не вижу, но одновременно читаю на многих пабликах, что К.Ривз часто снимается без дублера.
"Дрочер"! Ты это прекращай тут хмурого продавать ))
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