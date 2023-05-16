Впечатляющая работа дублера Киану Ривза на съемках «Джона Уика 4»

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Метки: Джон Уик 4 Киану Ривз дублер кино
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"Дрочер"! Ты это прекращай тут хмурого продавать ))
Такой трюк скорее всего оставил бы его с несколькими переломами.
И да, Киану не Джеки, совсем и даже не близко