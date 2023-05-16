35 крутых и неожиданных фотосравнений

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Всё познается в сравнении, будь то через классический взгляд в прошлое «тогда и сейчас», гордость за проделанную работу в формате «до и после» или даже классическое прикладывание банана «для масштаба». Все эти представители любимого жанра — в сегодняшней подборке.
1. «Подруга тёти подарила мне машину ее умершего мужа. «Если думаешь, что сможешь ее оживить, забирай». До и после»
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2. «Сегодня я полетала на «Харрикейне» времен Второй мировой войны, на котором летал мой дедушка»
3. «2 месяца назад мне сделали операцию по реконструкции лица. Меня дразнили Мегамозгом и т.д. Прошло 8 недель, и я теперь чувствую себя гораздо увереннее»
7. 2200-летний эллинистический театр в Лаодикии, древнегреческом городе на юго-западе Турции. До и после недавних раскопок
14. «По национальному каналу рассказывали про наш местный приют для животных и показали Элис, кошку, которую мы забрали 7 месяцев назад»
15. «Врач несколько лет вел хронику прогрессирования болезни Альцгеймера у одной из своих пациенток, собирая ее подписи на медицинских бланках»
17. «Вот мой синяк сорта «Розовый фонтан». Он около 2,5 метра в высоту и все еще растет. Я для масштаба»
19. «Только что увидела «Черную красотку» — один из наиболее уцелевших скелетов тираннозавра в истории. Радостный примат ростом 165 см для масштаба»
20. «Гнезда белоголового орлана обычно достигают 150 см в ширину и 90 в глубину. Самое большое из известных имеет диаметр 290 см, глубину 600 и весит 2,7 тонны»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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