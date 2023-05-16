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35 крутых и неожиданных фотосравнений

35 крутых и неожиданных фотосравнений

Автор:
16 мая 2023 12:58
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: до и после   интересно   сравнения   тогда и сейчас   фотографии из соцсетей   фотосравнения   
1787
36

Всё познается в сравнении, будь то через классический взгляд в прошлое «тогда и сейчас», гордость за проделанную работу в формате «до и после» или даже классическое прикладывание банана «для масштаба». Все эти представители любимого жанра — в сегодняшней подборке.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   интересно   сравнения   тогда и сейчас   фотографии из соцсетей   фотосравнения   
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3  комментария
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994
Бывалый 51 минуту назад
9. «Друг нашел яйца колибри. Пальцы для масштаба» Он бы еще иногда ногти стриг .
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
"Радостный примат" порадовало ))))
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42k
Игорь 39 минут назад
2. Где-то читал, что на «Харрикейне» очень трудно садиться...
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