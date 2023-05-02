Москва тогда и сейчас: фотосравнения улиц прошлого с современными

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Автор в Дзене ведёт свой фотопроект, посвященный Москве. Он находит старые кадры и воссоздаёт их уже на современных улицах. Интересные сравнения, которые позволят окунуться в историю столица и увидеть огромные изменения.
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