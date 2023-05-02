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Москва тогда и сейчас: фотосравнения улиц прошлого с современными

Москва тогда и сейчас: фотосравнения улиц прошлого с современными

Автор:
02 мая 2023 09:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   москва тогда и сейчас   прошлое и будущее   тогда и сейчас   фотомир   фотосравнения   
1509
25

Автор в Дзене ведёт свой фотопроект, посвященный Москве. Он находит старые кадры и воссоздаёт их уже на современных улицах. Интересные сравнения, которые позволят окунуться в историю столица и увидеть огромные изменения.

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Метки: интересно   москва тогда и сейчас   прошлое и будущее   тогда и сейчас   фотомир   фотосравнения   
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5  комментариев
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991
ruslan d 37 минут назад
Мне вот интересно какой "мудрец" сваял эти электробусы ? Внешне конечно все неплохо , но внутри тесно и неудобно ... Поручни каким-то рандомом делали ...
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85
RDV ruslan d Полчаса назад
Да все там удобно, хз, катаюсь на них иногда, и никаких претензий нет)
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Спелая кукурузинка

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