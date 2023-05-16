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В автобусе Кемерово завязалась драка из-за мужчины, который пристал к парню с длинными волосами

В автобусе Кемерово завязалась драка из-за мужчины, который пристал к парню с длинными волосами

Автор:
16 мая 2023 12:33
Метки: Кемерово   длинные волосы   
1227
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"Давайте выкинем его! Он оскорбляет людей!" Ему не понравилась его прическа.
Другой пассажир решил заступиться за юношу, и вместе они попытались выкинуть неадеквата из транспорта.

Источник:

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8  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Ох уж эта полиция моды! Сам с иголочки и знает как должны выглядеть остальные.
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Максим Макашев Час назад
судя по говору - представитель "полиции нравов" сам из "горных джигитов"?
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3k
Natalia Час назад
что ж они до байкеров не до*бываются?
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8k
Фон Шниппельблох Час назад
До батюшки ещё бы до**ался в храме.
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47k
turyst Час назад
А где, так сказать, яблоко раздора?
Хоть показали бы, из-за какого хаера, всё началось.
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