В автобусе Кемерово завязалась драка из-за мужчины, который пристал к парню с длинными волосами

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"Давайте выкинем его! Он оскорбляет людей!" Ему не понравилась его прическа.
Другой пассажир решил заступиться за юношу, и вместе они попытались выкинуть неадеквата из транспорта.
Другой пассажир решил заступиться за юношу, и вместе они попытались выкинуть неадеквата из транспорта.
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Метки: Кемерово длинные волосы
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Хоть показали бы, из-за какого хаера, всё началось.