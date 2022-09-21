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Вот это шевелюра! 25 фотографий от любителей длинных волос

Вот это шевелюра! 25 фотографий от любителей длинных волос

Автор:
21 сентября 2022 16:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: волосы; Рапунцель   длина волос   длинные волосы   златовласка   отращивание волос   отращивать   современная Рапунцель   шевелюра   шевелюра уход   
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Длинные волосы всегда пользовались популярностью, как у женщин, так и у мужчин. Как бы ни менялась мода, всегда находится тот, кто будет отращивать шевелюру до упора и любовно за ней ухаживать. На Reddit есть целое сообщество для таких людей, оно так и называется — "Длинные волосы" (Long Hair).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: волосы; Рапунцель   длина волос   длинные волосы   златовласка   отращивание волос   отращивать   современная Рапунцель   шевелюра   шевелюра уход   
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3  комментария
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24k
Сибиряк 2 часа назад
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10k
Ivan 2 часа назад
Тоже отращивал в молодости... Неудобно...

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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Не там волосы отращивают.Апартаменты для вшей короче.Занятие для балбесов.
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