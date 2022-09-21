Вот это шевелюра! 25 фотографий от любителей длинных волос

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Длинные волосы всегда пользовались популярностью, как у женщин, так и у мужчин. Как бы ни менялась мода, всегда находится тот, кто будет отращивать шевелюру до упора и любовно за ней ухаживать. На Reddit есть целое сообщество для таких людей, оно так и называется — "Длинные волосы" (Long Hair).
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3. "Моя мама раньше коротко стриглась и делала химическую завивку. А потом позволила волосам расти. Ей 93 года"
19. "Собралась с духом и пошла отрезать посеченные кончики. Парикмахер никогда не видела таких длинных волос"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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