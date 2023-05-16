Воры сняли отель целиком и месяц рыли тоннель к нефтепроводу

Считается, что этот хитроумный план был разработан бывшим сотрудником корейского государственного оператора трубопроводов Daehan Oil Pipeline Corporation, который ранее был уволен за попытку украсть нефть из другого трубопровода.

Преступники арендовали отель рядом со своей целью под предлогом того, что желают его приобрести, и проводили большую часть дня, копая с помощью простейших инструментов, чтобы не привлекать внимания громкими звуками.