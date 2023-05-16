Воры сняли отель целиком и месяц рыли тоннель к нефтепроводу

В Южной Корее задержали банду из восьми человек. Они целиком арендовали отель в Чхонджу, провинция Северный Чхунчхон, и в течение месяца копали подземный туннель от него до близлежащего нефтепровода. Преступников поймали как раз в тот момент, когда они практически достигли цели.
Считается, что этот хитроумный план был разработан бывшим сотрудником корейского государственного оператора трубопроводов Daehan Oil Pipeline Corporation, который ранее был уволен за попытку украсть нефть из другого трубопровода.
Преступники арендовали отель рядом со своей целью под предлогом того, что желают его приобрести, и проводили большую часть дня, копая с помощью простейших инструментов, чтобы не привлекать внимания громкими звуками.
Злоумышленники долго осматривали отель, прежде чем связаться с его владельцем и убедить его, что они решительно настроены заняться гостиничным бизнесом. Они арендовали его за 4,5 миллиона вон в месяц, сразу же закрыли отель якобы на ремонт и начали копать в подвале здания. Они работали только лопатами и кирками, чтобы снизить уровень шума, но в конце концов сумели достичь своей цели.
Примерно за месяц восемь человек смогли прорыть около 10 метров туннеля высотой 78 см и шириной 81 см. До желанного нефтепровода оставалось буквально 30 сантиметров. Счастье было так возможно! Но в этот момент в отель нагрянула полиция с обыском и всех арестовала. В ходе расследования задержанные признались, что планировали продать нефть на две автозаправки.
Прорытый туннель проходит под автомагистралью, под которой ежедневно проезжает 66 000 автомобилей. Поэтому власти теперь должны его аккуратно засыпать, проследив за тем, чтобы не повредить фундамент здания.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну конечно - полный бак, пожалуйста!
они не