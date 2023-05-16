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Воры сняли отель целиком и месяц рыли тоннель к нефтепроводу

Воры сняли отель целиком и месяц рыли тоннель к нефтепроводу

Автор:
16 мая 2023 10:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Южная Корея   бандиты   воры   нефтепровод   преступление   преступление и наказание   туннель   
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В Южной Корее задержали банду из восьми человек. Они целиком арендовали отель в Чхонджу, провинция Северный Чхунчхон, и в течение месяца копали подземный туннель от него до близлежащего нефтепровода. Преступников поймали как раз в тот момент, когда они практически достигли цели.

Считается, что этот хитроумный план был разработан бывшим сотрудником корейского государственного оператора трубопроводов Daehan Oil Pipeline Corporation, который ранее был уволен за попытку украсть нефть из другого трубопровода.


Преступники арендовали отель рядом со своей целью под предлогом того, что желают его приобрести, и проводили большую часть дня, копая с помощью простейших инструментов, чтобы не привлекать внимания громкими звуками.


Злоумышленники долго осматривали отель, прежде чем связаться с его владельцем и убедить его, что они решительно настроены заняться гостиничным бизнесом. Они арендовали его за 4,5 миллиона вон в месяц, сразу же закрыли отель якобы на ремонт и начали копать в подвале здания. Они работали только лопатами и кирками, чтобы снизить уровень шума, но в конце концов сумели достичь своей цели.


Примерно за месяц восемь человек смогли прорыть около 10 метров туннеля высотой 78 см и шириной 81 см. До желанного нефтепровода оставалось буквально 30 сантиметров. Счастье было так возможно! Но в этот момент в отель нагрянула полиция с обыском и всех арестовала. В ходе расследования задержанные признались, что планировали продать нефть на две автозаправки.


Прорытый туннель проходит под автомагистралью, под которой ежедневно проезжает 66 000 автомобилей. Поэтому власти теперь должны его аккуратно засыпать, проследив за тем, чтобы не повредить фундамент здания.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Южная Корея   бандиты   воры   нефтепровод   преступление   преступление и наказание   туннель   
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3  комментария
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Gergy 55 минут назад
"...планировали продать нефть на две автозаправки ..."
Ну конечно - полный бак, пожалуйста!
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923
Uganda 44 минуты назад
Угадайте, кто получил с этого больше всего? Владелец здания отеля - арендовали его за 4,5 миллиона вон в месяц
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6k
sumrаknn 48 минут назад
Тупость, сказки, лажа, наркобред, маразмы белой горячки.
они не
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