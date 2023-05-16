Старейший лев в дикой природе погиб от рук людей

19-летний лев по имени Лункито жил в кенийском национальном парке Амбосели. В поисках пищи хищник отправился в деревню, где напал на домашний скот. Пастухи, воины "масаи" поразили льва копьём.
Лев Лункито жил на окраине национального парка Амбосели, который славится тем, что вблизи можно наблюдать за свободно гуляющими дикими животными. Рядом с национальным парком располагалась деревня Олкелуньет, где жило племя масаи-моранов.
В это племя и забрёл 19-летний Лункито. Пастухи напали на льва и убили его копьями. В схватке не пострадали ни люди, ни скот, сообщает The National.
Тело льва забрали сотрудники Кенийской службы дикой природы. Защитники природы призвали местных жителей по возможности избегать такого решения ситуации. В ситуации с Лункито можно было поступить иначе, ведь он стар.
“Это был старый лев, у которого были проблемы ... с добычей пищи самостоятельно, а домашний скот - легкая добыча”, - сказал Пол Джинаро, представитель Службы охраны дикой природы Кении.
Жизнь Лункито насыщена событиями. Он родился в 2004 году. До 2017 года лев был главой крупного прайда, пока молодые самцы не ранили его в борьбе за территорию. После этого Лункито стало сложно охранять свой прайд и он покинул его. Лункито стал одиночкой и был вынужден охотиться самостоятельно.
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Лункито признали самым старым львом в дикой природе, хотя в неволе львы живут намного дольше.
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Не паспорт же у льва было спрашивать.