Старейший лев в дикой природе погиб от рук людей

В это племя и забрёл 19-летний Лункито. Пастухи напали на льва и убили его копьями. В схватке не пострадали ни люди, ни скот, сообщает The National.

Тело льва забрали сотрудники Кенийской службы дикой природы. Защитники природы призвали местных жителей по возможности избегать такого решения ситуации. В ситуации с Лункито можно было поступить иначе, ведь он стар.