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Старейший лев в дикой природе погиб от рук людей

Старейший лев в дикой природе погиб от рук людей

Автор:
16 мая 2023 10:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Африка   Лункито   животные   интересное   лев   самый старый лев   фото   
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19-летний лев по имени Лункито жил в кенийском национальном парке Амбосели. В поисках пищи хищник отправился в деревню, где напал на домашний скот. Пастухи, воины "масаи" поразили льва копьём.

Лев Лункито жил на окраине национального парка Амбосели, который славится тем, что вблизи можно наблюдать за свободно гуляющими дикими животными. Рядом с национальным парком располагалась деревня Олкелуньет, где жило племя масаи-моранов.

В это племя и забрёл 19-летний Лункито. Пастухи напали на льва и убили его копьями. В схватке не пострадали ни люди, ни скот, сообщает The National.

Тело льва забрали сотрудники Кенийской службы дикой природы. Защитники природы призвали местных жителей по возможности избегать такого решения ситуации. В ситуации с Лункито можно было поступить иначе, ведь он стар.

“Это был старый лев, у которого были проблемы ... с добычей пищи самостоятельно, а домашний скот - легкая добыча”, - сказал Пол Джинаро, представитель Службы охраны дикой природы Кении.

Жизнь Лункито насыщена событиями. Он родился в 2004 году. До 2017 года лев был главой крупного прайда, пока молодые самцы не ранили его в борьбе за территорию. После этого Лункито стало сложно охранять свой прайд и он покинул его. Лункито стал одиночкой и был вынужден охотиться самостоятельно.

Лункито признали самым старым львом в дикой природе, хотя в неволе львы живут намного дольше.

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Метки: Африка   Лункито   животные   интересное   лев   самый старый лев   фото   
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11  комментариев
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76
Николай Скобеев Час назад
Если зоозащитники так пекутся за животных - кто мешает им взять на себя полное обеспечение хотя бы пищей этих самых животных?
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−10
Павел 3 минуты назад
Как писали выше, про Америку и полицейский суицид. Я знал человека, очень набожного, который решил покончить жизнью, но сам себя убить он не мог, мол грех, так он толи в 97-м или в 98-м не помню точно, в Бостон уехал. в один конец. У него получилось, спровоцировал полицейского, и тот его застрелил.
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993
Бывалый 23 минуты назад
И львы, и свиньи, и гуси, и люди, и насекомые, и червяки , все мы станем кормом для кого-то, кто сам потом станет кормом.
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852
Гера 44 минуты назад
Возможно, для него это был лучший из возможных вариантов
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7k
Maximvs 48 минут назад
В Америке это называют полицейский суицид. Может, он специально вышел к людям, чтоб его прикончили
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656
adssaf afasffdsga 51 минуту назад
Печально, конечно - очень интересно, до скольки бы он дожил. Не неужели нельзя было решить подобную проблему ДО её возникновения? Племена плевать - для них животные есть животные, но неужели исследователям также плевать было и они не могли позаботиться об исключении человеческого фактора?
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83
ЧЕбуратор 55 минут назад
Ну убили и убили.
Не паспорт же у льва было спрашивать.
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Roman Час назад
Вот такая проблема со старыми животными. В поисках "лёгкой" пищи к людям приходят.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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