"Когда, если не сейчас?": 99-летняя бабушка стала помощницей метателя ножей

Жительница деревни Шарнфорд из Великобритании, графство Лестершир, в возрасте 99 лет смогла исполнить свою мечту. Женщина 30 лет назад работала в этом цирке и всегда мечтала стать частью шоу.
Анни Дуплок в 70 лет работала в цирке. Женщина расклеивала плакаты и всегда мечтала поучаствовать в цирковом представлении с метанием ножей. Перед своим 100-летним юбилеем Анни уговорила через свою дочь бывшего босса и владельца цирка Zippo Мартина Бертона на этот рискованный номер.
Бертон был очень удивлён просьбой женщины и не мог отказать. Он с трудом вспомнил, что 30 лет назад Дуплок работала у него расклейщицей плакатов, сообщает BBC.
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"Я всегда хотела, чтобы в меня бросали ножи! Готова к следующему шоу! Когда ещё жить, если не сейчас?" — заявила британка после выступления.
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