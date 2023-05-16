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"Когда, если не сейчас?": 99-летняя бабушка стала помощницей метателя ножей

"Когда, если не сейчас?": 99-летняя бабушка стала помощницей метателя ножей

Автор:
16 мая 2023 09:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   бабушка   видео   интересное   метание ножей   фото   цирк   
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Жительница деревни Шарнфорд из Великобритании, графство Лестершир, в возрасте 99 лет смогла исполнить свою мечту. Женщина 30 лет назад работала в этом цирке и всегда мечтала стать частью шоу.

Анни Дуплок в 70 лет работала в цирке. Женщина расклеивала плакаты и всегда мечтала поучаствовать в цирковом представлении с метанием ножей. Перед своим 100-летним юбилеем Анни уговорила через свою дочь бывшего босса и владельца цирка Zippo Мартина Бертона на этот рискованный номер.

Бертон был очень удивлён просьбой женщины и не мог отказать. Он с трудом вспомнил, что 30 лет назад Дуплок работала у него расклейщицей плакатов, сообщает BBC.

"Я всегда хотела, чтобы в меня бросали ножи! Готова к следующему шоу! Когда ещё жить, если не сейчас?" — заявила британка после выступления.

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Метки: Великобритания   бабушка   видео   интересное   метание ножей   фото   цирк   
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Ego sum qui sum 40 минут назад
"Пристрелите меня уже кто-нибудь..."
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