"Когда, если не сейчас?": 99-летняя бабушка стала помощницей метателя ножей

Анни Дуплок в 70 лет работала в цирке. Женщина расклеивала плакаты и всегда мечтала поучаствовать в цирковом представлении с метанием ножей. Перед своим 100-летним юбилеем Анни уговорила через свою дочь бывшего босса и владельца цирка Zippo Мартина Бертона на этот рискованный номер.

Бертон был очень удивлён просьбой женщины и не мог отказать. Он с трудом вспомнил, что 30 лет назад Дуплок работала у него расклейщицей плакатов, сообщает BBC.