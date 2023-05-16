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Проекты, которые изменили планету

Проекты, которые изменили планету

Автор:
16 мая 2023 09:14
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Деятельность человека   видео   замля   планета   проекты   фото   
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Деятельность человека изменила Землю навсегда.

Человек изменил планету до неузнаваемости, многие современные проекты имеют просто невероятные масштабы. Так, настоящим мегапроектом стала трасса в Южной Америке, которую начали строить еще в 1970-х годах.

Дорога среди джунглей стала настоящим спасением для многих жителей Южной Америки, ведь она соединила Бразилию с Колумбией, Перу, Эквадором. Сегодня трансамазонское шоссе — это крупнейшая транспортная магистраль континента протяженностью 4 тысячи километров. Правда, на привычное нам шоссе она не особо похожа: это грейдерная трасса, и лишь ее малейшая часть заасфальтирована. Несмотря на то, что шоссе изменило жизнь бразильцев и в целом жизнь южноамериканцев, нам еще предстоит узнать, как эта дорога скажется на окружающей среде.

Трансамазонское шоссе — это лишь один из множества масштабных проектов, реализованных человечеством. Среди таких проектов можно назвать 30-километровую дамбу, которая защищает голландские провинции от наводнений, или скоростные поезда Китая. Обо всех этих сооружениях подробно рассказывает автор видеоролика.


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Метки: Деятельность человека   видео   замля   планета   проекты   фото   
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4  комментария
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23k
SolomonA 3 часа назад
Человечество, как всегда, проявляет свою манию величия... На самом деле при извержении любого вулкана выбросов и последствий больше, чем от деятельности всего человечества со всей его промышленностью за год...
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13k
Кот Скрипалей 2 часа назад
Норм трасса...
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10k
Сергей Попов 2 часа назад
Оставьте эти сооружения без обслуживания лет на 100, и они быстро вернутся "в лоно природы". И, уж тем более, планету они точно не изменили :)
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25
Алексей 2 часа назад
Жизнь меняет облик планеты. Первые были сине-зелёные водоросли. Насытили атмосферу кислородом, чем убили множество обитателей и заморозили землю. Съев парниковый газ, углекислый
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