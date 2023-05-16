Проекты, которые изменили планету

Деятельность человека изменила Землю навсегда.
Человек изменил планету до неузнаваемости, многие современные проекты имеют просто невероятные масштабы. Так, настоящим мегапроектом стала трасса в Южной Америке, которую начали строить еще в 1970-х годах.
Дорога среди джунглей стала настоящим спасением для многих жителей Южной Америки, ведь она соединила Бразилию с Колумбией, Перу, Эквадором. Сегодня трансамазонское шоссе — это крупнейшая транспортная магистраль континента протяженностью 4 тысячи километров. Правда, на привычное нам шоссе она не особо похожа: это грейдерная трасса, и лишь ее малейшая часть заасфальтирована. Несмотря на то, что шоссе изменило жизнь бразильцев и в целом жизнь южноамериканцев, нам еще предстоит узнать, как эта дорога скажется на окружающей среде.
Трансамазонское шоссе — это лишь один из множества масштабных проектов, реализованных человечеством. Среди таких проектов можно назвать 30-километровую дамбу, которая защищает голландские провинции от наводнений, или скоростные поезда Китая. Обо всех этих сооружениях подробно рассказывает автор видеоролика.
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