Проекты, которые изменили планету

Дорога среди джунглей стала настоящим спасением для многих жителей Южной Америки, ведь она соединила Бразилию с Колумбией, Перу, Эквадором. Сегодня трансамазонское шоссе — это крупнейшая транспортная магистраль континента протяженностью 4 тысячи километров. Правда, на привычное нам шоссе она не особо похожа: это грейдерная трасса, и лишь ее малейшая часть заасфальтирована. Несмотря на то, что шоссе изменило жизнь бразильцев и в целом жизнь южноамериканцев, нам еще предстоит узнать, как эта дорога скажется на окружающей среде.