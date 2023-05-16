Так сейчас выглядят улицы Лос-Анджелеса

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Зависимые накачивают себя ксилазином, который жители местные прозвали зомби-наркотиком. Препарат разъедает плоть изнутри, говорят врачи.
Власти не могут повлиять на ситуацию, поскольку вещество является легальным препаратом и используется в ветеринарии.
Власти не могут повлиять на ситуацию, поскольку вещество является легальным препаратом и используется в ветеринарии.
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Метки: Лос-Анджелес Наркотики США
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никогда не понимал этих здоровых бездельников.