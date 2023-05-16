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Так сейчас выглядят улицы Лос-Анджелеса

Так сейчас выглядят улицы Лос-Анджелеса

Автор:
16 мая 2023 01:15
Метки: Лос-Анджелес   Наркотики   США   
932
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Зависимые накачивают себя ксилазином, который жители местные прозвали зомби-наркотиком. Препарат разъедает плоть изнутри, говорят врачи.
Власти не могут повлиять на ситуацию, поскольку вещество является легальным препаратом и используется в ветеринарии.

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Метки: Лос-Анджелес   Наркотики   США   
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3  комментария
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19k
Александр 50 минут назад
Не борются, потому что все эти бродяги сидят на шее у бюджета, быстрей помрут, больше денег сохранят.
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1k
SmartCat101 Минуту назад
а зачем с такими бороться? трупы с улиц убирайте своевременно и все будут довольны!
никогда не понимал этих здоровых бездельников.
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4k
Мих 9 минут назад
Не, тут только огнеметом, или, на крайний случай, пулеметом. Но лучше огнеметом, в золу.
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