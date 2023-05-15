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Рамзан Кадыров выкупил своего коня Зазу у украинских спецслужб за 18 тысяч долларов

Рамзан Кадыров выкупил своего коня Зазу у украинских спецслужб за 18 тысяч долларов

Автор:
15 мая 2023 23:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Зазу   выкуп   конь   рамзан кадыров   спецслубы   чехия   чечня   
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Практически детективная история. Глава Чечни рассказал о возвращении домой своего любимого коня - чистокровного жеребца по кличке Зазу, который с 2014 года содержался на конюшне в Чехии из-за санкций, а позже был украден. Как пишет Кадыров, в начале 2023 года через посредников с ним связались представители украинских спецслужб и предложили обменять Зазу на зелёные купюры.

Напомним, 16-летнего скакуна по кличке Zazou стоимостью около $19 тысяч, принадлежащего Рамзану Кадырову, украли в марте 2023 года. Новость об этом первым сообщило чешское издание České noviny:

Преступники взломали конюшню в районе города Литомержице и увели племенного жеребца Зазу в неизвестном направлении. Информацию о том, что конь принадлежал главе Чечни, подтвердила пресс-секретарь Минфина Чехии Микаэла Лагрон.

«Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может», – прокомментировал Рамзан Кадыров.

Как сообщил глава Чечни, спецслужбы Украины инсценировали кражу жеребца из конюшни «в сговоре с чешскими полицейскими».

«В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали - конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план - они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими. Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может», — написал Кадыров.

По словам главы региона, сейчас конь на пути домой, за его освобождение был выплачен выкуп в размере 18 тыс. долларов.

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Метки: Зазу   выкуп   конь   рамзан кадыров   спецслубы   чехия   чечня   
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Sergiu 10 минут назад
Коня на мясо!
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Vas_26 8 минут назад
И в эту хрень кто-то верит?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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