Преступники взломали конюшню в районе города Литомержице и увели племенного жеребца Зазу в неизвестном направлении. Информацию о том, что конь принадлежал главе Чечни, подтвердила пресс-секретарь Минфина Чехии Микаэла Лагрон.

«Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может», – прокомментировал Рамзан Кадыров.

Как сообщил глава Чечни, спецслужбы Украины инсценировали кражу жеребца из конюшни «в сговоре с чешскими полицейскими».