Рамзан Кадыров выкупил своего коня Зазу у украинских спецслужб за 18 тысяч долларов

Практически детективная история. Глава Чечни рассказал о возвращении домой своего любимого коня - чистокровного жеребца по кличке Зазу, который с 2014 года содержался на конюшне в Чехии из-за санкций, а позже был украден. Как пишет Кадыров, в начале 2023 года через посредников с ним связались представители украинских спецслужб и предложили обменять Зазу на зелёные купюры.
Напомним, 16-летнего скакуна по кличке Zazou стоимостью около $19 тысяч, принадлежащего Рамзану Кадырову, украли в марте 2023 года. Новость об этом первым сообщило чешское издание České noviny:
Преступники взломали конюшню в районе города Литомержице и увели племенного жеребца Зазу в неизвестном направлении. Информацию о том, что конь принадлежал главе Чечни, подтвердила пресс-секретарь Минфина Чехии Микаэла Лагрон.
«Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может», – прокомментировал Рамзан Кадыров.
Как сообщил глава Чечни, спецслужбы Украины инсценировали кражу жеребца из конюшни «в сговоре с чешскими полицейскими».
«В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали - конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план - они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими. Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может», — написал Кадыров.
По словам главы региона, сейчас конь на пути домой, за его освобождение был выплачен выкуп в размере 18 тыс. долларов.
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