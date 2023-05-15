Обычный день в Антарктиде

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Погода на полярных станциях обычно делится на 3 категории. На видео - самая суровая. Скорость ветра в такие дни достигает 102 километров в час, а температура за бортом - минус 73 градусов. Какая в таких условиях видимость - догадайтесь сами.
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Метки: Антарктида ветер
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