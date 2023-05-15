Обычный день в Антарктиде

FISHKINET
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против» Бизнес «по-братски»: все «за» и «против» Случайная встреча туриста с ночной бабочкой в Таиланде Случайная встреча туриста с ночной бабочкой в Таиланде Демотиваторы: русский след, пионеры и котики Демотиваторы: русский след, пионеры и котики Модель Джулия Фокс сначала появилась на публике в наряде из презервативов, а потом надела мужские боксеры Модель Джулия Фокс сначала появилась на публике в наряде из... Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали,... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Хит группы Ария в исполнении слепого музыканта Хит группы Ария в исполнении слепого музыканта 15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов 15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов Это считали настоящим подвигом: как англичане захватили Индию, имея почти в 20 раз меньше солдат, чем аборигены Это считали настоящим подвигом: как англичане захватили Индию,... В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую собаку в наморднике В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую... Жители Казани избили двух мужиков, которые справили нужду на детской площадке Жители Казани избили двух мужиков, которые справили нужду на... Почему чемпион Алехин, несмотря на запрет, на все игры приходил с компаньоном? Почему чемпион Алехин, несмотря на запрет, на все игры приходил с... За&nbsp;кадром советских фильмов За кадром советских фильмов Инфоцыганка Блиновская выплатила всего 10 миллионов рублей из общей задолженности в миллиард - так заявил председатель Следственного комитета Инфоцыганка Блиновская выплатила всего 10 миллионов рублей из... 20 изображений, демонстрирующих невероятную связь между человеком и животным 20 изображений, демонстрирующих невероятную связь между человеком... Что будет, если не уступить дорогу машине одесского военкома Что будет, если не уступить дорогу машине одесского военкома Число жертв культа Судного дня выросло до 201 Число жертв культа Судного дня выросло до 201 Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Чудеса импортозамещения: древние кондиционеры по-ирански Чудеса импортозамещения: древние кондиционеры по-ирански
Обычный день в Антарктиде

Обычный день в Антарктиде

Автор:
15 мая 2023 16:24
Метки: Антарктида   ветер   
1004
1
1
Погода на полярных станциях обычно делится на 3 категории. На видео - самая суровая. Скорость ветра в такие дни достигает 102 километров в час, а температура за бортом - минус 73 градусов. Какая в таких условиях видимость - догадайтесь сами.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Антарктида   ветер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36
ЧЕбуратор 58 минут назад
А почему бы не сделать так, чтобы дверь открывалась ВНУТРЬ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
26k
Егор Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
MakDag 50 минут назад
Примерно как в апреле, в Сочи, в этом году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114891



Другие посты автора
Популярное
Добро пожаловать отсюда! Смешные объявления, созданные хохмы ради
Добро пожаловать отсюда! Смешные объявления, созданные хохмы ради
30 интересных, но малоизвестных фактов
30 интересных, но малоизвестных фактов
Набирающие популярность
В США продают затоталенный Lamborghini Aventador Ultimae
В США продают затоталенный Lamborghini Aventador Ultimae
До и после «Джунглей»
До и после «Джунглей»
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против»
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#автомобили#забавно#машина#авто аварии#Индия#факты#красота
#Юмор#история#СССР#интересное#картинки#аварии#подборка#Китай#Жизнь#истории
#люди#интересно#Россия#дтп#автомир#животные#драка#Приколы#природа#позитив
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили В Антарктиде есть река, огромные водопады и цветут цветы В Антарктиде есть река, огромные водопады и цветут цветы Гигантский айсберг чуть не унес в море полярников Гигантский айсберг чуть не унес в море полярников От антарктического шельфа откололся айсберг размером с Лондон От антарктического шельфа откололся айсберг размером с Лондон Юг России накрыло ураганом Юг России накрыло ураганом Пловчиха из Чили проплыла 2,5 км в водах Антарктиды Пловчиха из Чили проплыла 2,5 км в водах Антарктиды

На что жалуетесь?

Вернуться