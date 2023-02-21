Юг России накрыло ураганом

Если коротко, то с многоквартирных домов кое-где сорвало крыши и были повреждены троллейбусные линии. Кое-что в море потопило. Улетели кое-какие фасады и заборы. Всё бы ничего, но такое обычно происходит в апреле, а не в феврале. Впрочем, никто не обещал, что этот год будет проще предыдущего. Подробный обзор стихийного бедствия.
2. Другой дом в Майкопе
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10. Кадры из г. Кропоткин, Краснодарский край
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12. Крыша улетела. Опять Кропоткин
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13. Тот же дом
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14. Кабардинка, рядом с Новороссийском
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15. Ураганный ветер сопровождается сильными осадками. В селе Агой Туапсинского района вода разрушила защитные гидросооружения и подступает к домам
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16. Сочи
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19. Апшеронский район
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23. Горячий ключ
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26. Проезд по федеральной трассе в районе села Дедеркой в Туапсинском районе закрыли для большегрузов
Примечательно, что 22-го февраля стихия продолжит бушевать. Надеюсь, жутких кадров больше не будет.
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На скольуо знаю всех спасли, а почудина затонула. Ну и хрен с тетем старым корытом.
Таим много подобных на дне, потомленых прри подобных обстоятельствах, чаще по идиогтизму капитанов.