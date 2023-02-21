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Юг России накрыло ураганом

Юг России накрыло ураганом

Автор:
21 февраля 2023 22:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Кубань   адыгея   ветер   краснодарский край   стихийные бедствия   стихия   
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Если коротко, то с многоквартирных домов кое-где сорвало крыши и были повреждены троллейбусные линии. Кое-что в море потопило. Улетели кое-какие фасады и заборы. Всё бы ничего, но такое обычно происходит в апреле, а не в феврале. Впрочем, никто не обещал, что этот год будет проще предыдущего. Подробный обзор стихийного бедствия.


Примечательно, что 22-го февраля стихия продолжит бушевать. Надеюсь, жутких кадров больше не будет.

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Метки: Кубань   адыгея   ветер   краснодарский край   стихийные бедствия   стихия   
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3  комментария
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40k
Бабай 22 минуты назад
Всё от людской дурости. То построено "суперэкономно", то построено там, где и строить в здравом разумении никто не станет. В пойме горной реки вообще ежу понятно, где строить нельзя - где камни валяются с гор потоком принесённые.
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6k
Андрей Крылов Час назад
Бывает... Штормовое редупреждение было за сутки. Мне (В Севстополе) ещё вчера пришла СМС-ка. Ну, кто не прятался... Грустно, конечно, и ни чего тут хорошего нет. Но так было и будет. Вот капитан разломанного пополам судна разве не мог запросить убежище в бухте? Чай ЧМ - не Тихий океан. И тут всё просто. Старое корыто не пережило не очень жестокого шторма, какой для Новороссийска не редкость. Там есть такое... БорА называется... И все судоводы и штурмона о том обязаны знать. Слава Богу, вроде там без жертв....
На скольуо знаю всех спасли, а почудина затонула. Ну и хрен с тетем старым корытом.
Таим много подобных на дне, потомленых прри подобных обстоятельствах, чаще по идиогтизму капитанов.
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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Даже Северный Кавказ немного захватило. У нас ночью ветер жутко свистел, что я даже не сразу поняла, что происходит.
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