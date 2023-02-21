Юг России накрыло ураганом

Если коротко, то с многоквартирных домов кое-где сорвало крыши и были повреждены троллейбусные линии. Кое-что в море потопило. Улетели кое-какие фасады и заборы. Всё бы ничего, но такое обычно происходит в апреле, а не в феврале. Впрочем, никто не обещал, что этот год будет проще предыдущего. Подробный обзор стихийного бедствия.