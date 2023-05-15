Как представляли себе женщин будущего 120 лет назад

Некоторые фото имеют лёгкую пикантность, но важнее другое. Как французский фотограф Альбер Бержере смог настолько точно предсказать будущее? Нет, ну конечно же, он промахнулся с внешним видом женщин. Одежда, прически, всё это определенно мимо, но как точно он угадал будущие женские профессии!
В то время его "предсказания" в виде серии фотографических открыток были не то что прогрессивными, но даже фантастическими! Ни одна француженка в 1902 году, когда открытки пошли в печать, не могла даже и подумать о профессии врача, политика и многих-многих других! Всё это было совершенно мужскими занятиями. А тут вдруг нате вам - женщина пожарный!
Кстати сказать, с 2000 года в России дамам законодательно запрещено принимать непосредственное участие в тушении пожаров, но буквально в 2019 году у нас было то самое пресловутое исключение из правил. Кому интересно, поищите информацию про Анну Шпенову. Она почти 10 лет проработала в пожарном расчете. Если говорить про мировую статистику в целом, то доля женщин пожарных сейчас составляет 8% и эта цифра растёт.
Ну, а мы возвращаемся к открыткам и встречаем женщину офицера полиции. На втором фото в галерее - женщина сельский полицейский. Почему внешне они больше напоминают пиратов - не спрашивайте.
Сегодня женщин в полиции более чем достаточно. В некоторых странах, в том числе и в России, их число составляет порядка 30%. Но дальше всех в этом смысле зашла Исландия. Там лучшая половина человечества уже добилась соотношения 50 на 50. Благо, что в этой крохотной островной стране практически нет преступности.
Кто у нас дальше на очереди? Да вот хоть женщина депутат. Или женщина мэр. :
Неслыханное в то время дело, чтобы женщины могли стать политиками. Их и сейчас не так много, но все они, безусловно, очень заметны. Для информации: в составе Российской Госдумы сейчас чуть более 16% женщин.
А вот в какой сфере уже давно больше женщин, чем мужчин, это медицина. А мы поэтому полюбуемся на женщину врача.
Во времена создания этих открыток, доктора в платье уже кое-где встречались, но это буквально единичные случаи. Также в конце 19 века почти не было женщин юристов и женщин журналистов. Листаем галерею и обращаем внимание на брошку с намёком на шляпке журналистки:
Почему так? Потому что женщины просто не могли получить высшее образование. В связи с чем, Альбер Бержере одну открытку посвятил женщине студентке.
Первый российский ВУЗ для женщин появился только в 1878 году. А чтобы поехать учиться заграницу необходимо было получить разрешение от отца или мужа. Например, отец Софьи Ковалевской её не пустил, поэтому будущему великому математику пришлось даже фиктивно выйти замуж.
А у нас на очереди женщины военные. Интересно, что автор из 20 открыток в наборе военным профессиям для женщин будущего отвёл аж целых шесть. При этом, они самые фривольные по внешнему виду. Особенно в старших чинах. Тут, видимо, у него уж очень разыгралась фантазия.
Где-то рядышком с вояками стоит и женщина матрос.
Как известно, сегодня в некоторых странах девушки даже проходят даже срочную службу, не говоря уже о контрактной. Что касается России, есть такие данные:
На март 2021 года в Вооруженных силах РФ служило более 300 000 женщин, из которых примерно 270 000 — это гражданский персонал и 40 000 — непосредственно военнослужащие.
А мы переходим к завершающей части повествования, и тут я оставил для вас не менее интересные профессии.
Получается, что женщинам не доверяли ни оружие, ни управление лошадьми. Если экстраполировать это на наше время, дамы могут владеть оружием и управлять хоть автобусом, не говоря уже об автомобиле.
Но самой странной для меня открыткой стала эта: женщина художница.
"Почему женщинам нельзя было рисовать?" - возмущенно подумали сейчас читатели. Знатоки живописи, уверен, даже назовут несколько знаменитых женских имён из мира искусства. На самом деле, можно было. Но так уж устроен был тогда мир, что девушкам даже с художественным талантом отводились другие социальные роли: матери, жены, хозяйки дома. Не положено им было заниматься своей карьерой и всё тут.
Видимо поэтому фотограф, создавший эту серию, будучи тоже человеком творческим и, возможно, чутким, мечтал и о том, чтобы в будущем женщинам оставалось время и на творчество тоже. К счастью, его мечты сбылись.
Источник:
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