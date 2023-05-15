Как представляли себе женщин будущего 120 лет назад

Неслыханное в то время дело, чтобы женщины могли стать политиками. Их и сейчас не так много, но все они, безусловно, очень заметны. Для информации: в составе Российской Госдумы сейчас чуть более 16% женщин.

А вот в какой сфере уже давно больше женщин, чем мужчин, это медицина. А мы поэтому полюбуемся на женщину врача.