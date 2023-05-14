Это считали настоящим подвигом: как англичане захватили Индию, имея почти в 20 раз меньше солдат, чем аборигены

Хотя сейчас об этой победе они не очень-то любят рассказывать.
Индию не зря называли “Жемчужиной в короне Британской империи”. Англичане вывезли оттуда тонны драгоценных камней, металлов, чая - и всего остального, что только можно было забрать и продать втридорога.
Официально, британское правление началось в середине 18-го века, а закончилось только после Второй мировой. За это время жители туманного Альбиона сказочно обогатились, а индусы - страшно обнищали. Как и остальные коренные народы, которые попадали под власть англо-саксов.
А самое важное сражение за владычество над Индией состоялось в 1757 году, его ещё называют “Битва при Плесси”.
К тому времени, в Индии орудовало два противоборствующих лагеря: англичане и французы. У обеих сторон были финансовые интерес в регионе и никто из них не хотел уступать. И те, и другие щедро подкармливали местных царьков деньгами, но решающий перевес всё-таки был у французов.
Но недолго.
Дело в том, что у англичан с французами были и военные стычки, причём весьма серьёзные Только воевали они не сами, а руками местных. Вот это у них получалось отлично, надо было лишь чуть-чуть подучить аборигенов и снабдить их оружием. Обстановка накалялась и вскоре произошла серьёзная драка: в Западной Бенгалии прогремела та самая битва при Плесси.
Англичане понимали важность сражения - кто выиграет, тот будет контролировать всю Индию. Поэтому выставили своих солдат, аж целых 750 человек, и 2 100 местных бойцов. А французы смотрели на них и посмеивались: они договорились с местным князьком-навабам и он обещал предоставить армию в 50 000 воинов, 10 слонов и артиллерию - её загодя привезли и передали местным французы.
Так что у англичан не было ни единого шанса.
Но когда началась битва, что-то явно пошло не так: со стороны французов в бой пошла только десятая часть воинов и не единого слона. Да и те, что собрались воевать, делали это как-то без огонька и торопились отступить. Остальное войско стояло неподалёку и с интересом наблюдало за этим странным сражением.
В итоге англичане легко одержали верх, а индусы отошли - несмотря на крики и проклятья растерянных французов. А потом, местные и вовсе встали на сторону британцев.
А причина той “вялой” битвы вскрылась чуть позже. Англичане использовали старую-добрую взятку: щедро осыпали деньгами Мира Джафара, генерала индийского царька, и тот с радостью перешёл на сторону захватчиков. После этого, захват Индии был просто вопросом времени.
И страна на 200 лет попала в “ласковые и нежные” объятия британцев. Последствия этого, Индия расхлёбывает до сих пор.
Источник:
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