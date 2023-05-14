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Это считали настоящим подвигом: как англичане захватили Индию, имея почти в 20 раз меньше солдат, чем аборигены

Это считали настоящим подвигом: как англичане захватили Индию, имея почти в 20 раз меньше солдат, чем аборигены

Автор:
14 мая 2023 22:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Англия   Британская империя   Индия   армия   битва при плесси   взятка   захват   подкуп   солдаты   сражение   
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Хотя сейчас об этой победе они не очень-то любят рассказывать.

Индию не зря называли “Жемчужиной в короне Британской империи”. Англичане вывезли оттуда тонны драгоценных камней, металлов, чая - и всего остального, что только можно было забрать и продать втридорога.

Официально, британское правление началось в середине 18-го века, а закончилось только после Второй мировой. За это время жители туманного Альбиона сказочно обогатились, а индусы - страшно обнищали. Как и остальные коренные народы, которые попадали под власть англо-саксов.

А самое важное сражение за владычество над Индией состоялось в 1757 году, его ещё называют “Битва при Плесси”.

К тому времени, в Индии орудовало два противоборствующих лагеря: англичане и французы. У обеих сторон были финансовые интерес в регионе и никто из них не хотел уступать. И те, и другие щедро подкармливали местных царьков деньгами, но решающий перевес всё-таки был у французов.

Но недолго.

Дело в том, что у англичан с французами были и военные стычки, причём весьма серьёзные Только воевали они не сами, а руками местных. Вот это у них получалось отлично, надо было лишь чуть-чуть подучить аборигенов и снабдить их оружием. Обстановка накалялась и вскоре произошла серьёзная драка: в Западной Бенгалии прогремела та самая битва при Плесси.

Англичане понимали важность сражения - кто выиграет, тот будет контролировать всю Индию. Поэтому выставили своих солдат, аж целых 750 человек, и 2 100 местных бойцов. А французы смотрели на них и посмеивались: они договорились с местным князьком-навабам и он обещал предоставить армию в 50 000 воинов, 10 слонов и артиллерию - её загодя привезли и передали местным французы.

Так что у англичан не было ни единого шанса.

Но когда началась битва, что-то явно пошло не так: со стороны французов в бой пошла только десятая часть воинов и не единого слона. Да и те, что собрались воевать, делали это как-то без огонька и торопились отступить. Остальное войско стояло неподалёку и с интересом наблюдало за этим странным сражением.

В итоге англичане легко одержали верх, а индусы отошли - несмотря на крики и проклятья растерянных французов. А потом, местные и вовсе встали на сторону британцев.

А причина той “вялой” битвы вскрылась чуть позже. Англичане использовали старую-добрую взятку: щедро осыпали деньгами Мира Джафара, генерала индийского царька, и тот с радостью перешёл на сторону захватчиков.  После этого, захват Индии был просто вопросом времени.

И страна на 200 лет попала в “ласковые и нежные” объятия британцев. Последствия этого, Индия расхлёбывает до сих пор.


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Метки: Англия   Британская империя   Индия   армия   битва при плесси   взятка   захват   подкуп   солдаты   сражение   
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7  комментариев
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Они и сейчас на Украине воюют чужими руками, чтобы вытащить как можно больше ценностей с этой страны. Ничего не меняется в истории кроме дат и локаций.
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6k
perekrestok 18 минут назад
Политика у них такая уже много сотен лет.Может пора всем странам которые входят в содружество наций имени Лондона все же собраться и счет предъявить бывшим хозяевам?
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25k
Slawa49 19 минут назад
примерно то же самое сейчас на украине))) купили царька еврея
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15k
Андрей Донченко Полчаса назад
Что ни говори, а умеют англичашки мутить. Талант, однако.
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3k
yuriysand 44 минуты назад
Может, пришло время, предъявить ВеликойкогдатоБритании?
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1k
Kra 45 минут назад
если на кону деньги или жизнь, купленный солдат, наверное, выбирает жизнь? Иначе, зачем ему деньги?
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Кстати, насчёт жемчужины! ЮАР уже предъявили за алмаз, индусы тоже в долгу не остаются и готовят солидный пакет репараций, куда войдут все ценности украденные наглосаксами у индусов и что то мне подсказывает, что индусы не остановятся пока не получат свое.
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