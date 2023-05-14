Это считали настоящим подвигом: как англичане захватили Индию, имея почти в 20 раз меньше солдат, чем аборигены

А самое важное сражение за владычество над Индией состоялось в 1757 году, его ещё называют “Битва при Плесси”.

К тому времени, в Индии орудовало два противоборствующих лагеря: англичане и французы. У обеих сторон были финансовые интерес в регионе и никто из них не хотел уступать. И те, и другие щедро подкармливали местных царьков деньгами, но решающий перевес всё-таки был у французов.

Но недолго.

Дело в том, что у англичан с французами были и военные стычки, причём весьма серьёзные Только воевали они не сами, а руками местных. Вот это у них получалось отлично, надо было лишь чуть-чуть подучить аборигенов и снабдить их оружием. Обстановка накалялась и вскоре произошла серьёзная драка: в Западной Бенгалии прогремела та самая битва при Плесси.