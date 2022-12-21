Липкая граната: чем она интересна и почему её не любили во время Второй мировой войны

По замыслу создателей, гранату надо было использовать так: бросить её во вражескую технику издалека или подбежать и ударить ею о вражеский корпус - после этого у бойца было 5 секунд, чтобы скрыться.

Но всё оказалось не так просто. Хоть граната была и дешевой в производстве, она имела ряд недостатков. Например, если на ней налипал слой грязи, то она просто не прикреплялась к корпусу вражеского танка. А если ее бросали издалека - имел значение угол соприкосновения с техникой. Если броня в месте соприкосновения стояла вертикально, то граната чаще всего не прилипала.