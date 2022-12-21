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Липкая граната: чем она интересна и почему её не любили во время Второй мировой войны

Липкая граната: чем она интересна и почему её не любили во время Второй мировой войны

Автор:
21 декабря 2022 03:20
Сообщество : RealFishki
Метки: Австралия   Англия   вторая мировая война   граната   липкая бомба   солдаты   
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Британская Anti-Tank №74 была самым инновационным и самым ненавидимым оружием.

Ее создали в 1940 году. Первоначальная цель - боевые действия на подконтрольных Британии территориях. По-русски - колониях, потому что аборигенов было “не жалко”. Такая вот суровая правда европейских “цивилизаторов”

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Но во время ВОВ наступил её звездный час - было создано 2,5 миллиона гранат такого типа.

Это был стеклянный шар или колба, заполненная нитроглицерином и “завернутая”в металлическую оболочку для транспортировки. Стеклянный шар покрывали клейкой массой.

По замыслу создателей, гранату надо было использовать так: бросить её во вражескую технику издалека или подбежать и ударить ею о вражеский корпус - после этого у бойца было 5 секунд, чтобы скрыться.

Но всё оказалось не так просто. Хоть граната была и дешевой в производстве, она имела ряд недостатков. Например, если на ней налипал слой грязи, то она просто не прикреплялась к корпусу вражеского танка. А если ее бросали издалека - имел значение угол соприкосновения с техникой. Если броня в месте соприкосновения стояла вертикально, то граната чаще всего не прилипала.

И главный момент - граната могла пристать к форме бойца. А если вспомнить про 5 секунд до взрыва, то шансов остаться в живых практически не было. К тому же нитроглицерин быстро становился нестабильным и любви к оружию это тоже не добавляло.

В итоге, гранат “наплодили” много. Но использовали их очень ограниченно: в основном, на фронте в Северной Африке и островитянами Содружества на Тихоокеанском театре боевых действий.

Все остальные шарахались от гранаты, как от огня.

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Метки: Австралия   Англия   вторая мировая война   граната   липкая бомба   солдаты   
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1  комментарий
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brotherirk Полчаса назад
Напомнило: теперь мы липкие бандиты, это наша визитная карточка (с) один дома
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