Липкая граната: чем она интересна и почему её не любили во время Второй мировой войны

Британская Anti-Tank №74 была самым инновационным и самым ненавидимым оружием.
Ее создали в 1940 году. Первоначальная цель - боевые действия на подконтрольных Британии территориях. По-русски - колониях, потому что аборигенов было “не жалко”. Такая вот суровая правда европейских “цивилизаторов”
Но во время ВОВ наступил её звездный час - было создано 2,5 миллиона гранат такого типа.
Это был стеклянный шар или колба, заполненная нитроглицерином и “завернутая”в металлическую оболочку для транспортировки. Стеклянный шар покрывали клейкой массой.
По замыслу создателей, гранату надо было использовать так: бросить её во вражескую технику издалека или подбежать и ударить ею о вражеский корпус - после этого у бойца было 5 секунд, чтобы скрыться.
Но всё оказалось не так просто. Хоть граната была и дешевой в производстве, она имела ряд недостатков. Например, если на ней налипал слой грязи, то она просто не прикреплялась к корпусу вражеского танка. А если ее бросали издалека - имел значение угол соприкосновения с техникой. Если броня в месте соприкосновения стояла вертикально, то граната чаще всего не прилипала.
И главный момент - граната могла пристать к форме бойца. А если вспомнить про 5 секунд до взрыва, то шансов остаться в живых практически не было. К тому же нитроглицерин быстро становился нестабильным и любви к оружию это тоже не добавляло.
В итоге, гранат “наплодили” много. Но использовали их очень ограниченно: в основном, на фронте в Северной Африке и островитянами Содружества на Тихоокеанском театре боевых действий.
Все остальные шарахались от гранаты, как от огня.
Источник:
- Как проходила служба новобранца США в 1942 году
- Как в 1900 году люди массово отравились британским пивом
- Кенгуру припугнул туристку, которая хотела его погладить
- В сети опубликовали видео с места массового убийства корейских секс-рабынь
- Коллекционер нашел 31 катушку непроявленной пленки, принадлежащей неизвестному солдату Второй мировой войны