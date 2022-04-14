Главное оружие Чингисхана: как монголы смогли завоевать весь мир

Это был самый одарённый военачальник своего времени - ни одна армия не могла устоять перед его несокрушимой армией. Но штука в том, что владения кочевников продолжали увеличиваться и после его смерти. За счёт чего они смогли это сделать?
О победах монгольских воинов известно достаточно. Костяк их армии составляли конные лучники - они прекрасно держались в седле и даже на ходу били неприятеля без промаха. На первых порах они часто совершали ложное отступление: ломали свои ряды и якобы беспорядочно отступали. Противники бросались за ними, монголы заманивали их подальше, заставляя распылять войско, всё это время продолжали поливать врагов тучей стрел. А когда видели, что те начинали выдыхаться - резко переходили в атаку. Так они выиграли множество сражений.
Потом модернизировали тактику: размещали несколько отрядов в засаде, и те внезапно нападали на преследующего конных лучников врага. Обычно дело завершалось полным разгромом врага с минимальными потерями в монгольском войске.
Стрелы лучников летели на сотни метров и поражают цель без промаха. В этом монголам не было равных. Особенно, когда они сражались с кавалерией - в первую очередь, поражали вражеских лошадей, а потом уже добивали беспомощных воинов. Так что основным оружием монголов был лук особой конструкции.
Степные воины давно уже использовали лук с композитной (многосоставной) основой. Деревянную дугу стягивали костными пластинами и получали оружие с отличной убойной силой. Но монголы пошли дальше - убрали одну костную пластину, а вторую расположили фронтально. Так они сделали лук ещё более упругим и компактным. При этом, повысили скорострельность. Вот тогда и появились орды кочевников, осыпающие противников непрекращающимся ливнем стрел.
Почему конструкцию лука не скопировали другие народы?
Сделать его было не так-то просто. Такое производство в чём-то напоминало ковку самурайского меча: слои дерева и кости соединялись по определённой технологии, все детали нужно было тщательно просушить и обработать. К тому же, просто скопировать было мало - в таком деле всё решали тренировки. А с этим у монголов был полный порядок.
Они с детства упражнялись в стрельбе - именно на ходу, что сложнее всего. Раз за разом спускали тетиву, до тех пор, пока все стрелы не начинали попадать точно в цель. И когда выходили на поле боя, могли за несколько часов натягивать лук сотни раз, поражая множество противников.
Ещё надо учитывать то, что у кочевников практически не было тяжёлых доспехов. А раз костяк войска был из легковооружённых конных лучников, то и тактика была соответствующей: постоянно маневрировать, изматывать противника и осыпать его градом стрел - вплоть до окончательной победы.
Всё это помогло монголам собрать мощную армию и создать империю, невиданных для того времени размеров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А скажи, как монголы города брали?
Рог обычно располагался на внутренней стороне и работал на сжатие. Кожей обтягивался до середины плечей и работала на растяжение
Вот Чингисхан который я знаю .