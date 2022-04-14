Главное оружие Чингисхана: как монголы смогли завоевать весь мир

Потом модернизировали тактику: размещали несколько отрядов в засаде, и те внезапно нападали на преследующего конных лучников врага. Обычно дело завершалось полным разгромом врага с минимальными потерями в монгольском войске.

Стрелы лучников летели на сотни метров и поражают цель без промаха. В этом монголам не было равных. Особенно, когда они сражались с кавалерией - в первую очередь, поражали вражеских лошадей, а потом уже добивали беспомощных воинов. Так что основным оружием монголов был лук особой конструкции.

Степные воины давно уже использовали лук с композитной (многосоставной) основой. Деревянную дугу стягивали костными пластинами и получали оружие с отличной убойной силой. Но монголы пошли дальше - убрали одну костную пластину, а вторую расположили фронтально. Так они сделали лук ещё более упругим и компактным. При этом, повысили скорострельность. Вот тогда и появились орды кочевников, осыпающие противников непрекращающимся ливнем стрел.