С кем сражались российские велосипедные войска?

Хотя самокатчики в ходе войны все-еще могли привлекаться для выполнения специальных заданий и разведывательных миссий, их служба в основном проходила в войсках связи. «Чаще всего приходилось «курсировать» между штабами полков и штабами дивизий», — вспоминал ветеран Владимир Фомин: «Отправляясь в очередной "рейд", запечатанные конверты и пакеты с приказами, со сводками мы приспособились оборачивать вокруг гранаты — чтобы в случае явной опасности взорвать ее и уничтожить доверенные нам секретные штабные документы (впрочем, до такого ни разу не доходило)».