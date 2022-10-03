Несколько военных велосипедистов были похоронены у Кремлевской стены. В честь них даже назвали улицу в Москве.
Они могли быстро, бесшумно и неожиданно приблизиться к расположению врага, нанести ему болезненный удар и столь же стремительно исчезнуть. В начале 20 века, когда дни кавалерии уже отжили свое, а эпоха моторизованной пехоты еще не наступила, мобильные велосипедные войска пользовались большой популярностью в вооруженных силах различных государств мира.
Велосипед не надо кормить или заправлять топливом. Он не требует особого ремонта, может перевозить небольшие грузы, которые человек не смог бы унести на себе. Передвигаясь с той же скоростью, что и кавалерия (6-12 км/час), велосипедные войска в сутки покрывали расстояние до 120 км/час. Все, что требовалось, — это хорошая дорога, да теплая погода.
Военных велосипедистов в Российской империи называли самокатчиками. Первые самокатные команды появились здесь в 1891 году. Оставляя своих «железных коней» в тылу, они должны были сражаться как обычная пехота, но в отличие от нее обладали преимуществами в скорости и маневренности. До 1917 года в Русской императорской армии было сформировано более 30 самокатных рот.
На вооружении самокатчиков состояло ручное стрелковое оружие, пулеметы, минометы и гранаты, которые крепились к велосипедным рамам специальными кронштейнами. Часть снаряжения и амуниции могла перевозиться в объемных багажниках.
Первоначально самокатчики оснащались французскими велосипедами системы Жерара компании Пежо. В ходе Первой мировой войны он был заменен на отечественный «Дукс боевой» русского изобретателя Михаила Щипанова, считавшийся лучшим в мире на тот момент.
На полях «Великой войны» русские велосипедные войска применялись для разведки и связи, прикрытия кавалерии и пехоты. Пользуясь своей бесшумностью, они осуществляли эффективные ночные атаки на противника. Командование использовало их и как высокомобильный резерв для затыкания брешей в обороне, или наоборот — для стремительного закрепления на вражеских рубежах в ходе прорыва. В силу своей специфики пленных велосипедисты, как правило, не брали.
Самокатчики даже стали героями революционных событий 1917 года. В ноябре в Москве развернулись бои между сторонниками и противниками новой власти, и дислоцированный в городе самокатный запасной батальон выступил на стороне большевиков. Трое погибших военнослужащих этого подразделения были похоронены у Кремлевской стены, а Новоблагословенная улица была переименована в их честь в Самокатную.
Велосипедные войска активно использовались в разразившейся Гражданской войне в России. Белому движению «железных коней» поставляла Антанта, а большевики в основном реквизировали их у населения. 1 августа 1919 года они даже объявили так называемую «мобилизацию велосипедов».
В Красной Армии в период Великой Отечественной войны велосипеды не получили такого широкого распространения как в вермахте или в вооруженных силах Финляндии. В ходе тяжелого для СССР конфликта советская промышленность не могла позволить себе их массовое производство, и проблему пополнения этим видом транспорта во многом решали за счет трофеев.
В условиях механизированной войны военные велосипедисты к участию в боевых действиях уже практически не привлекались. Однако были и исключения. Так, 1-я самокатно-мотоциклетная бригада, в которой помимо самокатного полка состояли еще мотоциклетный полк и бронетанковая рота, вела летом-осенью 1942 года тяжелые бои с противником в районе Ржева.
Хотя самокатчики в ходе войны все-еще могли привлекаться для выполнения специальных заданий и разведывательных миссий, их служба в основном проходила в войсках связи. «Чаще всего приходилось «курсировать» между штабами полков и штабами дивизий», — вспоминал ветеран Владимир Фомин: «Отправляясь в очередной "рейд", запечатанные конверты и пакеты с приказами, со сводками мы приспособились оборачивать вокруг гранаты — чтобы в случае явной опасности взорвать ее и уничтожить доверенные нам секретные штабные документы (впрочем, до такого ни разу не доходило)».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Легкая кальянная кавалерия просачивается через горные тропы в направлении Гори. Особую опасность представляют ДРГ ЛГБТ, проникающие в населенные пункты и устанавливающие радужные флаги на административных зданиях. При выявлении таких подразделений, главное - не отступать и сомкнуть все, что можно. Стрелять сразу на поражение.
Дороги Грузии усеяны велосипедной и самокатной техникой, которую наступающие подразделения бросают прямо на обочинах. Это полномасштабная и незаконная оккупация суверенной республики! Эти горы видели многое, но такого - никогда.
Нагрузил его и толкает по ровному и в горку, с горок съезжает.
Говорил, что 50-60 км в день таким образов по асфальту проходит.
Реально пешком и с рюкзаком в 30 кг даже 25 км сложно преодолеть......
К началу ПМВ в РИА было 67 кавалерийских полков, не считая казаков и пограничной стражи. Самокатчиков же к 1916-му насчитывалось только 24 роты.
< Все, что требовалось, это хорошая дорога, да теплая погода >
Всего-то ...
Вопрос в заголовке, конечно, серьёзный. Требующий глубокого осмысления.
Отчего же, например полководец маршал Семен Буденный, не выигравший ни одного сражения в Великой Отечественной, и просравший всё, чем тогда командовал, ( был командующим трех фронтов) почти до конца войны был убежден что именно кавалерия решит исход этой войны.