Амурский орнитолог показал чудом уцелевшие в огне гнезда журавлей и аистов

К сожалению, не всем птицам так повезло — гнезда многих оказались уничтожены вместе с птенцами по человеческой глупости.
В Благовещенском округе Амурской области выгорела долина реки Алим, где находится место гнездования аистов и журавлей. Люди по-прежнему поджигают весной стерню — сухие остатки стеблей.
Последствия пожаров показал в своем телеграм-канале орнитолог, доцент кафедры биологии и охотоведения ДальГАУ Антон Сасин. Он опубликовал кадры, сделанные на выгоревших полях.
«Догорела оставшаяся часть долины реки Алим. Практически каждую весну ее стремятся сжечь дотла. А между тем, это ближайшее к Благовещенску место гнездования 10-12 пар даурских журавлей, 1-2 пар японских журавлей и нескольких пар дальневосточных аистов. И каждую весну им выпадает такое испытание», — написал ученый.
Пламя уничтожило несколько гнезд редких птиц, в том числе и известной амурчанам пары журавлей Снежинки и Подснежника. Эколог нашел лишившихся дома птиц — они бродили по пепелищу недалеко от их бывшего гнезда, от которого огонь не оставил и следа.
Орнитолог также показал чудом уцелевшие кладки.
«Некоторым аистам и журавлям повезло. Огонь прошел в нескольких метрах от их гнезд», — написал Антон Сасин.
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