FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13945 постов • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Амурский орнитолог показал чудом уцелевшие в огне гнезда журавлей и аистов

Амурский орнитолог показал чудом уцелевшие в огне гнезда журавлей и аистов

Автор:
14 мая 2023 09:50
Сообщество : Животные
Метки: Амурская область   аисты   благовещенск   гнездо   дикие животные   журавли   пожары   птицы   
123
4

К сожалению, не всем птицам так повезло — гнезда многих оказались уничтожены вместе с птенцами по человеческой глупости.

В Благовещенском округе Амурской области выгорела долина реки Алим, где находится место гнездования аистов и журавлей. Люди по-прежнему поджигают весной стерню — сухие остатки стеблей.


Последствия пожаров показал в своем телеграм-канале орнитолог, доцент кафедры биологии и охотоведения ДальГАУ Антон Сасин. Он опубликовал кадры, сделанные на выгоревших полях.


«Догорела оставшаяся часть долины реки Алим. Практически каждую весну ее стремятся сжечь дотла. А между тем, это ближайшее к Благовещенску место гнездования 10-12 пар даурских журавлей, 1-2 пар японских журавлей и нескольких пар дальневосточных аистов. И каждую весну им выпадает такое испытание», — написал ученый.


Пламя уничтожило несколько гнезд редких птиц, в том числе и известной амурчанам пары журавлей Снежинки и Подснежника. Эколог нашел лишившихся дома птиц — они бродили по пепелищу недалеко от их бывшего гнезда, от которого огонь не оставил и следа.


Орнитолог также показал чудом уцелевшие кладки.


«Некоторым аистам и журавлям повезло. Огонь прошел в нескольких метрах от их гнезд», — написал Антон Сасин.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Амурская область   аисты   благовещенск   гнездо   дикие животные   журавли   пожары   птицы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Бендер Родригес 56 минут назад
Нахрена жечь траву? С какой целью это делается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
12716



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Китай — страна, где отлично сочетаются технологии и лёгкое культурное безумие
Китай — страна, где отлично сочетаются технологии и лёгкое культурное безумие
Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников
Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников
Набирающие популярность в сообществах
В горах обнаружена уникальная находка
В горах обнаружена уникальная находка
Для хранения данных на ДНК предложены крошечные капсулы — это снизит уровень ошибок и защитит от потерь информации
Для хранения данных на ДНК предложены крошечные капсулы — это снизит уровень ошибок и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#автомир#кот#СССР#собака#Великобритания#картинки#люди
#интересно#животные#автомобили#в мире#истории#суд#скандал#дом#кино#Приколы
#Юмор#США#факты#машина#соцсети#подборка#аварии#дтп#Китай#смешно
Почему острохохлые синицы "воруют" шерсть животных Почему острохохлые синицы "воруют" шерсть животных Удобно устроились! Гнёзда в необычных местах Удобно устроились! Гнёзда в необычных местах Ученые выяснили, каких птиц люди приручили задолго до кур Ученые выяснили, каких птиц люди приручили задолго до кур Удивительная фауна: животные, способные удивить своей чудной внешностью или умениями Удивительная фауна: животные, способные удивить своей чудной внешностью или умениями 15 случаев, когда осы и птицы вторглись на территорию человека и свили гнёзда в неожиданных местах 15 случаев, когда осы и птицы вторглись на территорию человека и свили гнёзда в неожиданных местах

На что жалуетесь?

Вернуться