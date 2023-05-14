Амурский орнитолог показал чудом уцелевшие в огне гнезда журавлей и аистов

Пламя уничтожило несколько гнезд редких птиц, в том числе и известной амурчанам пары журавлей Снежинки и Подснежника. Эколог нашел лишившихся дома птиц — они бродили по пепелищу недалеко от их бывшего гнезда, от которого огонь не оставил и следа.





Орнитолог также показал чудом уцелевшие кладки.





«Некоторым аистам и журавлям повезло. Огонь прошел в нескольких метрах от их гнезд», — написал Антон Сасин.





