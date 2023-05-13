Восхитительно-странные котэ с необъяснимым поведением

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Кошки – это одни из самых популярных и распространённых домашних животных. Кажется, что об этих меховых (а в некоторых случаях лысых) созданиях известно всё.
Но иногда они демонстрируют настолько странное поведение, что объяснить его не может даже хозяин. Хотя, это не особенно важно, ведь выглядит это трогательно и смешно.
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Метки: Питомец дом интересно кот кошка неожиданно поза смешно трогательно
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