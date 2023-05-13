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Сообщество Без кота и жизнь не та 1596 постов • 469 подписчиков подписаться
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Восхитительно-странные котэ с необъяснимым поведением

Восхитительно-странные котэ с необъяснимым поведением

Автор:
13 мая 2023 20:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   дом   интересно   кот   кошка   неожиданно   поза   смешно   трогательно   
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Кошки – это одни из самых популярных и распространённых домашних животных. Кажется, что об этих меховых (а в некоторых случаях лысых) созданиях известно всё.

Но иногда они демонстрируют настолько странное поведение, что объяснить его не может даже хозяин. Хотя, это не особенно важно, ведь выглядит это трогательно и смешно.

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Метки: Питомец   дом   интересно   кот   кошка   неожиданно   поза   смешно   трогательно   
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homerchik Полчаса назад
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