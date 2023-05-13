В США полицейские спешили на помощь кричащему о помощи человеку, но это оказалась коза

У дома их встретил фермер, который подтвердил, что кричала коза. Она, по его словам, была очень расстроена, что её разлучили с другими животными. И очевидно, звала на помощь. Получается, полицейские ошиблись только в том, что это человек.



Добавим, что это не единичный случай. Очень похожий инцидент произошёл в штате Теннеси в 2013 году, когда в полицию позвонил местный житель и сообщил, что слышит крики о помощи. Но когда полицейские приехали на место, то обнаружили привязанную к столбу козу.