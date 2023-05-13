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В США полицейские спешили на помощь кричащему о помощи человеку, но это оказалась коза

В США полицейские спешили на помощь кричащему о помощи человеку, но это оказалась коза

Автор:
13 мая 2023 13:52
Сообщество : Животные
Метки: США   видео   коза   крики   курьёз   полиция   помощь   
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Впрочем, коза тоже нуждалась в помощи.

Бравые патрульные из города Инид (штат Оклахома) бросились спасать мужчину, который истошно взывал о помощи. По мере приближения к частному домовладению они всё отчётливей слышали крики (Help), не сомневаясь, что это человек.

Однако приблизившись к источнику звука, они поняли, что это очень похожее на мужской голос блеяние козы, которая была заперта в сарае.

У дома их встретил фермер, который подтвердил, что кричала коза. Она, по его словам, была очень расстроена, что её разлучили с другими животными. И очевидно, звала на помощь. Получается, полицейские ошиблись только в том, что это человек.

Добавим, что это не единичный случай. Очень похожий инцидент произошёл в штате Теннеси в 2013 году, когда в полицию позвонил местный житель и сообщил, что слышит крики о помощи. Но когда полицейские приехали на место, то обнаружили привязанную к столбу козу.

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Метки: США   видео   коза   крики   курьёз   полиция   помощь   
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1  комментарий
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Александр Полчаса назад
Повезло фермеру, а мог ли бы и пристрелить, спасая кричащего "человека"
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