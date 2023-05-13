В США полицейские спешили на помощь кричащему о помощи человеку, но это оказалась коза

Впрочем, коза тоже нуждалась в помощи.
Бравые патрульные из города Инид (штат Оклахома) бросились спасать мужчину, который истошно взывал о помощи. По мере приближения к частному домовладению они всё отчётливей слышали крики (Help), не сомневаясь, что это человек.
Однако приблизившись к источнику звука, они поняли, что это очень похожее на мужской голос блеяние козы, которая была заперта в сарае.
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У дома их встретил фермер, который подтвердил, что кричала коза. Она, по его словам, была очень расстроена, что её разлучили с другими животными. И очевидно, звала на помощь. Получается, полицейские ошиблись только в том, что это человек.
Добавим, что это не единичный случай. Очень похожий инцидент произошёл в штате Теннеси в 2013 году, когда в полицию позвонил местный житель и сообщил, что слышит крики о помощи. Но когда полицейские приехали на место, то обнаружили привязанную к столбу козу.
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