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19 детских колясок из прошлого, которые поражают своим безумным дизайном, но не удобством

19 детских колясок из прошлого, которые поражают своим безумным дизайном, но не удобством

Автор:
07 августа 2023 11:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   дети   дизайн   коляска   удобство   фантазия   фото   
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Давайте посмотрим, на каких удивительных колясках некогда посчастливилось прокатиться детям прошлого.

Детская коляска — незаменимая вещь в любой семье, в которой есть ребенок. К выбору этого средства передвижения всегда подходят очень ответственно. Внимание обращают на функционал, удобство и даже диаметр колёс. Благо, сегодня родители могут выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента моделей. В прошлом у мам и пап такой возможности не было, ведь коляска считалась настоящим предметом роскоши. Поэтому совсем неудивительно, что их дизайну уделялось достаточно много внимания.

Коляски, которые появлялись в период с 1733 по 1930 год, имели необычные, а иногда и откровенно странные конструкции. Некоторые из моделей напоминали царские кареты, они имели шикарную обивку и огромные колёса. Нередко их украшали зонтиками и навесами. Чуть позже дизайн колясок преобразился. В моду вошли низкие и более компактные коляски, которые больше подходили для перевозок по городу. Однако и они выглядели довольно странно и больше напоминали инопланетные кораблики на колёсиках. Свой современный облик коляски начали приобретать ближе к 70-м годам.

Это первая в мире детская коляска

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Первая в мире коляска была изготовлена английским ландшафтным архитектором Уильямом Кентом в 1733 году. Как мы можем видеть, предпочтение отдавалось помпезности, о безопасности речи даже не шло.


Женщина с зонтиком везёт ребенка в коляске с навесом от дождя, 1913 год


Детская коляска, выполненная в оригинальном дизайне, приблизительно 1900 год


Детская коляска в Западном Берлине, 1950-е годы


А это уже итальянская коляска, сделанная в 1950-х годах

Стоит отметить, что дизайн колясок в 1950-х годах отличался незначительно. Многие предпочитали компактные и низкие модели.


Детская коляска в виде машинки, Венгрия, 1939 год

В 19 веке детская коляска была настоящим предметом роскоши и признаком богатства. Позволить её себе могла далеко не каждая семья.


Прогулочная коляска, Лондон, 1930 год


Газонепроницаемая коляска, 1938 год


Няня толкает вперёд детский хот-род, 1920 год

После Первой мировой войны коляски стали более доступными.


Младенец в прогулочной коляске, 1900 год


Дети принца Пруссии, 1903 год


Такая разновидность облегчённых колясок создавалась приблизительно с 1882 по 1919 год


Ребёнок в тростниковой коляске, 1914 год


Коляска шведского принца Густава, 1906 год


Ещё один низкий вид колясок, который выпускался приблизительно с 1889 по 1930 год

В 1880 году коляску приравняли к автотранспорту. Тогда полиция Лондона обязала всех владельцев этого предмета роскоши оснастить детский экипаж красными и белыми фонарями, а няни, гуляющие с коляской, обязаны были иметь водительские права.


Прогулочная коляска, 1906 год


Коляска для тройни


Не коляска, а настоящий королевский транспорт, 1905 год

Чтобы дети не замерзали во время прогулок зимой, в некоторых колясках прошлого были предусмотрены специальные отделения, расположенные под люлькой. В них рекомендовалось закладывать разогретые камни.


Американская коляска 1870-х годов в виде лодки

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Метки: Прошлое   дети   дизайн   коляска   удобство   фантазия   фото   
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6k
livaneth 2 часа назад
шестиместная
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Наталья Час назад
Комментарий к фото
Отличная коляска. Актуальная.
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20k
Анатолий Соколов 2 часа назад
понты и удобство малосовместимы ...
вы когда-нибудь садились в спортивный автомобиль? и как из него вылезать было?
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