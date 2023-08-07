19 детских колясок из прошлого, которые поражают своим безумным дизайном, но не удобством

Давайте посмотрим, на каких удивительных колясках некогда посчастливилось прокатиться детям прошлого.
Детская коляска — незаменимая вещь в любой семье, в которой есть ребенок. К выбору этого средства передвижения всегда подходят очень ответственно. Внимание обращают на функционал, удобство и даже диаметр колёс. Благо, сегодня родители могут выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента моделей. В прошлом у мам и пап такой возможности не было, ведь коляска считалась настоящим предметом роскоши. Поэтому совсем неудивительно, что их дизайну уделялось достаточно много внимания.
Коляски, которые появлялись в период с 1733 по 1930 год, имели необычные, а иногда и откровенно странные конструкции. Некоторые из моделей напоминали царские кареты, они имели шикарную обивку и огромные колёса. Нередко их украшали зонтиками и навесами. Чуть позже дизайн колясок преобразился. В моду вошли низкие и более компактные коляски, которые больше подходили для перевозок по городу. Однако и они выглядели довольно странно и больше напоминали инопланетные кораблики на колёсиках. Свой современный облик коляски начали приобретать ближе к 70-м годам.
Это первая в мире детская коляска
Первая в мире коляска была изготовлена английским ландшафтным архитектором Уильямом Кентом в 1733 году. Как мы можем видеть, предпочтение отдавалось помпезности, о безопасности речи даже не шло.
Женщина с зонтиком везёт ребенка в коляске с навесом от дождя, 1913 год
Детская коляска, выполненная в оригинальном дизайне, приблизительно 1900 год
Детская коляска в Западном Берлине, 1950-е годы
А это уже итальянская коляска, сделанная в 1950-х годах
Стоит отметить, что дизайн колясок в 1950-х годах отличался незначительно. Многие предпочитали компактные и низкие модели.
Детская коляска в виде машинки, Венгрия, 1939 год
В 19 веке детская коляска была настоящим предметом роскоши и признаком богатства. Позволить её себе могла далеко не каждая семья.
Прогулочная коляска, Лондон, 1930 год
Газонепроницаемая коляска, 1938 год
Няня толкает вперёд детский хот-род, 1920 год
После Первой мировой войны коляски стали более доступными.
Младенец в прогулочной коляске, 1900 год
Дети принца Пруссии, 1903 год
Такая разновидность облегчённых колясок создавалась приблизительно с 1882 по 1919 год
Ребёнок в тростниковой коляске, 1914 год
Коляска шведского принца Густава, 1906 год
Ещё один низкий вид колясок, который выпускался приблизительно с 1889 по 1930 год
В 1880 году коляску приравняли к автотранспорту. Тогда полиция Лондона обязала всех владельцев этого предмета роскоши оснастить детский экипаж красными и белыми фонарями, а няни, гуляющие с коляской, обязаны были иметь водительские права.
Прогулочная коляска, 1906 год
Коляска для тройни
Не коляска, а настоящий королевский транспорт, 1905 год
Чтобы дети не замерзали во время прогулок зимой, в некоторых колясках прошлого были предусмотрены специальные отделения, расположенные под люлькой. В них рекомендовалось закладывать разогретые камни.
Американская коляска 1870-х годов в виде лодки
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вы когда-нибудь садились в спортивный автомобиль? и как из него вылезать было?