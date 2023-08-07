19 детских колясок из прошлого, которые поражают своим безумным дизайном, но не удобством

Детская коляска — незаменимая вещь в любой семье, в которой есть ребенок. К выбору этого средства передвижения всегда подходят очень ответственно. Внимание обращают на функционал, удобство и даже диаметр колёс. Благо, сегодня родители могут выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента моделей. В прошлом у мам и пап такой возможности не было, ведь коляска считалась настоящим предметом роскоши. Поэтому совсем неудивительно, что их дизайну уделялось достаточно много внимания.

Коляски, которые появлялись в период с 1733 по 1930 год, имели необычные, а иногда и откровенно странные конструкции. Некоторые из моделей напоминали царские кареты, они имели шикарную обивку и огромные колёса. Нередко их украшали зонтиками и навесами. Чуть позже дизайн колясок преобразился. В моду вошли низкие и более компактные коляски, которые больше подходили для перевозок по городу. Однако и они выглядели довольно странно и больше напоминали инопланетные кораблики на колёсиках. Свой современный облик коляски начали приобретать ближе к 70-м годам.

Это первая в мире детская коляска