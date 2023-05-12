Главный спец «Роснефти» мечтала познакомиться с мужиком через брачное агентство, а её «нагрели» на 6 миллионов рублей

Раньше были популярны сайты знакомств. Например, «Мамба» - вот только там вместо желающих познакомиться, в основном обитали девушки с низкой социальной ответственностью. Позже они переползли в приложения для знакомств.

И Валентина - уважаемый главный специалист «Роснефти» (вот только профессия неизвестна, не исключено, что это главный специалист по клинингу или отправке писем), познакомилась в «Тиндере» с мужчиной. Тот сразу заявил, что будет общаться только через своего агента. Уже странно, но дама согласилась.