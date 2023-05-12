Главный спец «Роснефти» мечтала познакомиться с мужиком через брачное агентство, а её «нагрели» на 6 миллионов рублей

Ни денег, ни спутника жизни.
Раньше были популярны сайты знакомств. Например, «Мамба» - вот только там вместо желающих познакомиться, в основном обитали девушки с низкой социальной ответственностью. Позже они переползли в приложения для знакомств.
И Валентина - уважаемый главный специалист «Роснефти» (вот только профессия неизвестна, не исключено, что это главный специалист по клинингу или отправке писем), познакомилась в «Тиндере» с мужчиной. Тот сразу заявил, что будет общаться только через своего агента. Уже странно, но дама согласилась.
С ней связался этот самый агент, наговорил всякого и пригласил в офис брачного агентства «Вместе и насовсем». Там её убедили, что «Тиндер» - это шлак и днище, нормальных мужчин там не найти. А вот у них в базе, вот там-то настоящие альфачи, богачи и мачо. А чтобы получить к их данным и начать выбирать, нужно всего лишь заплатить 500 000 рублей. А потом ещё «немножко».
Валентина поверила, заплатила и… ничего. В общей сложности, она сотрудничала с агентством 2 года, заплатила 5,9 миллиона рублей. За это время сходила на 7 свиданий, но безуспешно - своего альфача так и не нашла. Более того, при встрече мужчины говорили ей, что их так же заманили в агентство из «Тиндера».
И только через 2 года Валентина поняла, что её «налюбили». На все деньги. Вероятно, в следующий раз она отправится в агентство уже с полицейскими - хотя не факт, что это поможет найти спутника жизни.
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