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Истории от женщин, которые недавно стали мамами, но уже хотят "выйти в окно"

Истории от женщин, которые недавно стали мамами, но уже хотят "выйти в окно"

Автор:
12 мая 2023 13:21
Сообщество : Истории
Метки: интересно   истории   истории из жизни   мамы   материнство   фото   
1536
16

Повсюду трубят, как классно быть мамой, однако редко люди упоминают при этом недосып, усталость, отсутствие помощи. Дети - это чудесно, и роль родителя - самая важная и ответственная в жизни, однако давайте не забывать, что у всего есть 2 стороны. Перед вами истории от мам, которые любят своих детей, но задолбались.

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А какой период родительства, на ваш взгляд, самый непростой?

Источник:

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Метки: интересно   истории   истории из жизни   мамы   материнство   фото   
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6  комментариев
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8k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Помню, когда родился сын, мы с семьёй жили на квартире в самом обычном частном домике с печным отоплением, водой в уличной колонке и туалетом во дворе. Печь истопи (зимой дважды), воды натаскай, воды нагрей, искупай ребёнка, перестирай подгузники и пелёнки, грязную воду вытаскай, готовка на баллоном газе и т.д.. Обычные хлопоты. Норма.
Сегодняшний типичный быт молодых родителей: все удобства, стиралка-автомат, посудомойка,одноразовые подгузники и пелёнки, мультиварки, подогревайки детского питания, радионяни, заказы на дом, и т.д.. - УЖОС! Как тяжело! Что же такое произошло?
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31k
Ashabad 42 секунды назад
Я мужик. Но я этих баб понимаю. Это не значит, что я с ними согласен.
Есть бабы - дуры? Да полно их, каждая вторая. Но это не отменяет того факта, что женщинам с маленькими детьми в социальном обществе, тем более в обществе потребления, очень трудно.
В СССР это понимали. Делали что могли. да, возможно недостаточно, возможно плохо, но понимали и делали. Были сформулированы принципы государственной политики по облегчению жизни и труда женщины. Без всякого феминизма, без глупой "повесточки" Просто потому, что женщины были НУЖНЫ государству, грубо говоря, "в самом лучшем виде". Были ли провалы, глупости, перекосы и недоработки? Конечно были! Но не ошибается тот. кто ничего не делает.
Чем более высокой становится степень социализации в обществе, тем более трудным становятся отправление биологических процессов. Я прошу прощение за некрасивое обобщение: от процессов "по-какать" до материнства. У первобытных людей не стоял вопрос, что одеть, чтобы быть красивой и модной, сходить в кафешку, заниматься политикой, бизнесом, наукой или искусством. Или валяешься на земле или ищешь еду. Захотел посрать - посрал. А потом опять: или спать или искать еду. И всё это в примерно одном и том же коллективе, где все остальные занимаются примерно тем же самым.
А в наше время для всех, в том числе и для женщин, масса "необходимостей" и "предпочтений", реклам и соблазнов, возможностей и хотелок. И это не потому, что мы стали хуже или дурнее (хотя таковые, несомненно есть), а потому, что социальная жизнь сильно усложнилась.
И наша задача (не мужиков, а общества в целом) - найти способ помочь нашим бабам.
Как? Я не знаю. Но знаю, что такие способы надо искать. Ну, то есть у меня есть на эту тему мысли, но здесь не место для их высказывания.
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26k
Matrosskin 7 минут назад
В общем - во всём виноваты мужья. Ах нет, простите не муж, а "мудж" , ага. Чувствуется уважение в семье, удивительно - и чего он так редко с работы приходит ?
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30k
Ego sum qui sum 11 минут назад
одно нытье, да это тяжело, но все самое стоящее достается тяжело
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32k
АнтонПолднев 23 минуты назад
Мне хочется всем этим страдалицам задать один вопрос: Так а НА ХРЕ НА вы туда вообще полезли? Живите в одиночестве, кайфуйте. Кто заставляет? И не надо пожалуйста песен на тему "Ой я не знала". Первое - там есть персонажи у которых по несколько детей. Что ты не знала когда рожала 5-го? Второе - вы откуда на земле взялись? Взрослыми прилетели с другой планеты? Сомневаюсь, что все. Значит практически у всех есть родители. На крайний случай воспитатели в детском доме. А значит есть у кого спросить что такое семейная жизнь и материнство. А ныть потом, "какое счастье быть одной", ну это не комильфо...
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3k
Еркен 49 минут назад
Какой период не простой, ну наверное беременность и сами роды поскольку про данный период я ничего не знаю. А вот с рождения ребенка после работы (с 13:00) приходил и сам с ребенком сидел, и кормил и подгузники менял и спать укладывал, сопли отсасывал, по докторам анализы сдавали, по ночам вставал и кормил, да дети бывают разные, но не вижу проблемы с новорожденными, потом конечно с 2 лет другие проблемы, но становится уже легче.
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