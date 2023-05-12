Истории от женщин, которые недавно стали мамами, но уже хотят "выйти в окно"

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Повсюду трубят, как классно быть мамой, однако редко люди упоминают при этом недосып, усталость, отсутствие помощи. Дети - это чудесно, и роль родителя - самая важная и ответственная в жизни, однако давайте не забывать, что у всего есть 2 стороны. Перед вами истории от мам, которые любят своих детей, но задолбались.
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2. Но вот в группе "Щастье материнства" пользовательницы делятся ситуациями из своей жизни без прикрас
6. Но мы тут не для того, чтобы кого-то осуждать, а познакомиться с историями реальных матерей, а не тех, у кого в профиле написано "Счастливая мама 3 сыновей"
А какой период родительства, на ваш взгляд, самый непростой?
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Еще крутые истории!
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Сегодняшний типичный быт молодых родителей: все удобства, стиралка-автомат, посудомойка,одноразовые подгузники и пелёнки, мультиварки, подогревайки детского питания, радионяни, заказы на дом, и т.д.. - УЖОС! Как тяжело! Что же такое произошло?
Есть бабы - дуры? Да полно их, каждая вторая. Но это не отменяет того факта, что женщинам с маленькими детьми в социальном обществе, тем более в обществе потребления, очень трудно.
В СССР это понимали. Делали что могли. да, возможно недостаточно, возможно плохо, но понимали и делали. Были сформулированы принципы государственной политики по облегчению жизни и труда женщины. Без всякого феминизма, без глупой "повесточки" Просто потому, что женщины были НУЖНЫ государству, грубо говоря, "в самом лучшем виде". Были ли провалы, глупости, перекосы и недоработки? Конечно были! Но не ошибается тот. кто ничего не делает.
Чем более высокой становится степень социализации в обществе, тем более трудным становятся отправление биологических процессов. Я прошу прощение за некрасивое обобщение: от процессов "по-какать" до материнства. У первобытных людей не стоял вопрос, что одеть, чтобы быть красивой и модной, сходить в кафешку, заниматься политикой, бизнесом, наукой или искусством. Или валяешься на земле или ищешь еду. Захотел посрать - посрал. А потом опять: или спать или искать еду. И всё это в примерно одном и том же коллективе, где все остальные занимаются примерно тем же самым.
А в наше время для всех, в том числе и для женщин, масса "необходимостей" и "предпочтений", реклам и соблазнов, возможностей и хотелок. И это не потому, что мы стали хуже или дурнее (хотя таковые, несомненно есть), а потому, что социальная жизнь сильно усложнилась.
И наша задача (не мужиков, а общества в целом) - найти способ помочь нашим бабам.
Как? Я не знаю. Но знаю, что такие способы надо искать. Ну, то есть у меня есть на эту тему мысли, но здесь не место для их высказывания.