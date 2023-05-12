Истории от женщин, которые недавно стали мамами, но уже хотят "выйти в окно"

Повсюду трубят, как классно быть мамой, однако редко люди упоминают при этом недосып, усталость, отсутствие помощи. Дети - это чудесно, и роль родителя - самая важная и ответственная в жизни, однако давайте не забывать, что у всего есть 2 стороны. Перед вами истории от мам, которые любят своих детей, но задолбались.